Tras el final de la segunda temporada de “House of the Dragon”, HBO presentó un pequeño primer vistazo del que será el próximo spin-off de “Game of Thrones”.

Basado en los libros “Dunk and Egg” de George R.R. Martin, pronto llegará a las pantallas la serie “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, que contará la historia de Ser Duncan el Alto (Dunk) y un joven Aegon V Targaryen (Egg), 90 años antes de los eventos de “Canción de Hielo y Fuego”.

Primer avance de “A Knight of the Seven Kingdoms”

En el primer adelanto de la serie derivada de “Juego de tronos”, vemos a Peter Claffey en el rol de ‘Dunk’.

El avance es muy breve y aparece junto a otros teasers de lanzamientos importantes de Max, entre ellos “The Last of Us 2″ y “The Penguim”:

Puedes ver aquí el detalle del clip del spin-off sobre ‘Dunk’ y ‘Egg’:

Meet Dunk and Egg.



A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

La serie será escrita y producida por Martin, así como por Ryan Condal, Vince Gerardis e Ira Parker, todos veteranos de “Game of Thrones” y “House of the Dragon”.

Fecha de estreno de “A Knight of the Seven Kingdoms”

De momento, no hay una fecha confirmada para el estreno de esta producción, pero de acuerdo a medios especializados podría esperarse que su lanzamiento sea en algún momento del 2025.

“Se había programado tentativamente el estreno de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ para 2025 e incluso con solo un mes y algunos cambios en el rodaje, el avance lanzado por HBO prácticamente lo ha confirmado. Los próximos meses les darán tiempo para terminar la posproducción y dejar lista la precuela de ‘Game of the Thrones’ para que llegue a las diferentes plataformas de lanzamiento dentro del próximo año calendario”, informó “Collider”.

Sobre la trama

“A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” es el último proyecto basado en Westeros en HBO. Tras el éxito global de “Game of Thrones”, la cadena se movió para desarrollar una serie de programas ambientados en el mundo creado por Martin. De los numerosos proyectos anunciados como en desarrollo a lo largo de los años, el único otro que avanzó antes de este fue “House of the Dragon”. Ese espectáculo estrenó su primera temporada en agosto de 2022, obteniendo una renovación rápida para la segunda temporada menos de una semana después de su lanzamiento. La temporada 2 está actualmente en producción

Martin ha publicado tres novelas cortas en la serie “Tales of Dunk and Egg” hasta la fecha: “The Hedge Knight” en 1998, “The Sworn Sword” en 2003 y “The Mystery Knight” en 2010. Las tres novelas cortas se recopilaron y publicaron juntas como “A Knight of the Seven Kingdoms” en 2015. La serie se ambienta en una época en la que la línea Targaryen aún tenía el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no había pasado de la memoria viva. Grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos.