Claves del final de “House of the Dragon 2”

Los domingos ya no serán iguales para los fanáticos de “House of the Dragon”, porque este domingo 4 de agosto llega a su final la segunda temporada y habrá que esperar por lo menos hasta el 2026 para ver nuevos episodios.

La serie derivada del universo de “Game of Thrones” se despide con un episodio que promete ser uno de los más comentados del año y esto es todo lo que debes saber para no perderte este gran momento.

El octavo y último episodio de la temporada será el más largo de todos con una duración de 1 hora y 13 minutos, o 73 minutos. De esta manera, supera al poseedor del récord anterior, el capítulo titulado “Rhaenyra, la cruel”, por un minuto.

Los episodios de la primera temporada también fueron extensos, siendo el Episodio 6: “La princesa y la reina”, el más largo de todos con una duración de 68 minutos.

Cabe destacar que el episodio final sufrió una filtración previa a su estreno. Varios clips del octavo episodio se publicaron la noche del martes 30 de julio en una cuenta de TikTok durante tres horas y tuvo entre 50.000 y 100.000 visualizaciones antes de que se suspendiera al usuario y se eliminara el material.

Link oficial para ver “House of the Dragon” en streaming

“House of the Dragon” es parte del catálogo de HBO. Cada nuevo episodio de la serie se estrena en el canal a través de la televisión por cable, pero a la vez hay un estreno simultáneo en streaming en la plataforma oficial de la cadena: Max.

Puedes ver la serie en streaming en esta plataforma con un pago por suscripción de 19,90 soles mensuales por un plan básico. También puedes ver la serie en la señal de DirecTV y en streaming en simultáneo por su plataforma DGO, que tiene un precio de 49 soles mensuales (plan básico), 71 soles al mes (plan full con Paramount+), 81 soles al mes (plan full más L1 Max) y 790 soles anual (plan full con L1 Max).

Este es el link oficial para ver “House of the Dragon” en streaming.

Tráiler del final de “House of the Dragon 2″

Este es el avance oficial del capítulo de este domingo:

“Debemos atacar mientras tengamos la ventaja”, se le oye decir a Rhaenyra (Emma D’Arcy) en el avance en el que también se aprecia al ejército de ‘Los Verdes’ avanzar al ritmo de “no habrá piedad”.