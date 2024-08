Una escena de “Juego de tronos” ha puesto incómodos a los que siguen su precuela. En la escena el rey Joffrey Baratheon mira a la cámara, revela un detalle clave sobre Rhaenyra Targaryen, y se ríe. Un “spoiler” que salió hace 11 años, pero que ha tomado por sorpresa a los que revisionaron la serie por nostalgia. Porque en esas épocas no estaba planeada una ficción situada antes del nacimiento de Jon Snow, Arya Stark, Jaime Lannister y otros. También sucede que en 2013 la serie no era ni por asomo el monstruo en el que se convertiría, popularidad replicada en “House of the Dragon” (“La casa del dragón”) (Max), cuya segunda temporada finalizará este domingo.

Ambientada 200 años antes de la serie principal, la historia sigue la lucha por el poder entre el bando de la princesa Rhaenyra Targaryen (los Negros) y el de su examiga Alicent Hightower (los Verdes), donde la primera busca ser reconocida como la heredera legítima del trono, mientras que la segunda quiere que el puesto sea para su hijo, Aegon II Targaryen. Ambos pretendientes son medio hermanos, por lo que esta guerra civil es también una disputa familiar.

Serie con impacto

Basta con revisar redes sociales cada semana para encontrar cientos de “memes” que, con humor, repasan lo ocurrido en los episodios. Este año las bromas han girado en torno a Criston Cole (Fabien Frankel), tal vez el personaje más odiado de la serie, al punto de que su actor ha tenido que cerrar los comentarios su cuenta Instagram. Le sigue en la escala del desprecio Alicent Hightower (Olivia Cooke), quien apoyó un sistema poco amigable con las mujeres y que ahora también es oprimida.

Por el lado de las tramas más comentadas está toda la aventura de Daemon Targaryen (Matt Smith), que si bien no se ha movido del castillo de Harrenhal ha pasado por un viaje lisérgico, viendo fantasmas. Tampoco se puede ignorar que Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) ha conseguido nuevos jinetes de dragón en lo que podría considerarse la entrevista de trabajo más peligrosa en la historia de la ficción. Un proceso de selección donde el que no consigue el puesto, muere.

¿Qué se espera para este final de temporada? La primera temporada acabó con una sorpresa: la muerte del adolescente Lucerys Velaryon, hijo de Rhaenyra. Fiel a la tradición de HBO, se espera otra muerte para este domingo. El adelanto del episodio revela que además de las facciones en contienda hay que considerar a las Ciudades Libres de Lys, Tyrosh y Myr; territorios del este que han sido captados por el regente Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) para servir a los Verdes y que podrían enfrentarse en mar abierto a la flota Velaryon.

¿Cómo va la repartición de dragones y sus jinetes? Los Negros tienen a Syrax de Rhaenyra Targaryen, Vermax de Jacaerys Velaryon, Danzarina lunar de Baela Targaryen, Ala de plata de Ulf el Blanco, Vermithor de Hugh el Martillo, Niebla de Addam de Hull y Caraxes de Daemon Targaryen. Los verdes por su parte tienen a Tessarion de Daeron Targaryen, Fuegoensueño de Helaena Targaryen y Vaghar de Aemond Targaryen, siendo este último es el dragón más grande de todos. Si bien los Verdes tienen menos dragones, lo compensan al tener un mayor ejército de infantería y caballeros. Los Negros tienen el apoyo del Norte y la Tierra de los Ríos.

Independientemente de lo que ocurra este domingo, los fans tienen que estar alerta, pues se han filtrado escenas del capítulo en redes sociales. Una situación que ocurrió repetidamente con “Juego de tronos” y que se explica en que HBO no puede mantener un control adecuado de quiénes tienen acceso a sus propiedades antes del estreno. Como siempre, esta saga da que hablar.

Un universo que se expande

Desde los inicios de la televisión, cuando lo que abundaban eran las sitcoms, las series más populares tenían secuelas. E incluso estos spin-offs podrían derivar en otros. En Hollywood, si hay algo popular, seguirá siendo explotado. Tal vez el mayor ejemplo de la actualidad se encuentre en el Universo Cinematográfico de Marvel, lleno de proyectos relacionados en cine y TV en torno al mismo tema. Con “Canción de Hielo y Fuego”, las novelas del escritor George R.R. Martin, ocurre algo similar.

“Juego de tronos” estuvo en emisión del 2011 al 2019 y solo tres años después llegó su primera precuela, “La casa del dragón”. Si bien la tercera temporada de esta serie llegaría recién en 2026, los seguidores recibirán otra ficción relacionada en 2025. Ambientada un siglo antes de la saga principal, “The Hedge Knight” (“El caballero errante”) seguirá al caballero Sir Duncan el Alto (Peter Claffey) y su joven escudero Egg (Sol Ansell), quien es en secreto un Targaryen, el futuro rey Aegon V. En la saga de Martin ambos personajes tienen un final triste, pero la serie tendría un tono animado, totalmente opuesto al que esta saga nos tiene acostumbrados. La serie se basará en una serie de novelas cortas (juntas suman menos de 400 páginas). De manera reciente, Martin dijo que hay siete spin-offs en desarrollo, muy aparte de “The Hedge Knight”; tres son de acción real y cuatro deanimación.

De los que se conocen está una serie de televisión sobre Aegon I Targaryen, quien conquistó Westeros con sus tres dragones; la otra es “The Golden Empire”, serie animada sobre Yi Ti, región del este que guarda similitudes con China; una serie animada en desarrollo es “The Sea Snake”, sobre los viajes de Corlys Velaryon; y finalmente una serie tentativamente llamada “10.000 Ships”, sobre la princesa Nymeria de los Rhoynar, quien escapó con su pueblo de la tiranía de Valyria y que desembarcó en el territorio conocido como Dorne.

Pero no todo los proyectos de esta saga verán la luz del día. Así, se canceló “Bloodmoon”, serie que contaría la primera lucha de los seres humanos y los caminantes blancos, la “larga noche”. La serie grabó un piloto protagonizado por Naomi Watts que costó entre 30 y 35 millones de dólares. Fue cancelado porque era demasiado riesgoso; HBO habría tenido que crear muchas cosas sin basarse en las novelas, que apenas mencionan esta época sin dar mayores detalles. Otra serie cancelada fue la secuela, que se enfocaría en Jon Snow (Kit Harington) luego de irse a vivir con el pueblo libre.

El dato

El final de “La casa del dragón” llega este domingo a las 8:00 p.m. por el servicio de streaming Max. También podrá verse por cable en los canales HBO. El episodio durará 73 minutos.