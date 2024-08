“House of the Dragon” puso final a su segunda temporada con un episodio espectacular y lleno de momentos que abrieron la discusión entre los fans de la historia, que se despidió siendo uno de los temas más comentados en redes sociales.

El capítulo, ya disponible en streaming (a través de Max y DGo para América Latina), fue uno de los más largos de la temporada, con una duración de 73 minutos.

Aunque la serie fue víctima de una filtración días antes del estreno del episodio final, los giros en esta etapa de la trama no faltaron. A continuación, un resumen de lo que fue el capítulo.

¡Alerta de spoilers! No sigas leyendo si no quieres saber más del final de “House of the Dragon 2″.

Resumen del final de “House of the Dragon 2″

El octavo y último episodio de “House of the Dragon 2″ comenzó con una escena en Essos, donde vemos a Tyland Lannister (Jefferson Hall) buscando el apoyo de la Triarquía, y para ello deberá ganarse los favores de su lideresa, la poco tradicional Sharako Lohar (Abigail Thorn). Tras aceptar una batalla, entre otras excentricidades, Tyland conseguirá el apoyo y las embarcaciones necesarias para enfrentarse a las de Corlys Velaryon.

Luego de ello, descubrimos que Aemond (Ewan Mitchell), como una respuesta a los nuevos jinetes que han conseguido ‘Los Negros’, atacó ferozmente Sharp Point y que ha dejado tragedia a su paso. Su madre, Alicent, lo encara por ello, más aún cuando Aemond busca a su hermana Helaena para que se sume a su guerra montando a Sueñafuego; a lo que la joven reina se niega rotundamente.

Aemond y Helaena en "House of the Dragon 2".

Mientras tanto, Lord Larys Strong sigue tras el cada vez más débil Aegon II, a quien le habla del peligro que representa su hermano Aemond en el poder, y lo convence de abandonar Kings Landing e ir a Bravos con las reservas que tiene de Harrenhal allí hasta esperar que Rhaenyra y Aemond se acaben entre ellos. El hijo de Viserys I se muestra dubitativo ante la propuesta.

Por otro lado, Jaecerys debe compartir con los nuevos jinetes reclutados por su madre: Addam of Hull, Hugh Hammer y Ulf White, siendo este último el que más logra crisparle los nervios por su actitud irrespetuosa y algo arrogante ahora que tiene un dragón en su poder; una actitud muy distinta a la de Hugh y Addam, quien es reclutado por Rhaenyra para otra misión, cuando le llega un mensaje de Simon Strong desde Harrenhal comunicándole que Daemon parece haberse rebelado. Es más, en este episodio, en la primera parte, también vemos a Ser Alfred proponerle a Daemon buscar el Trono de Hierro.

En los mares, nos enteramos que Corlys Velaryon ha cambiado el nombre de su embarcación, ya no es más la ‘Serpiente marina’, sino “La reina que nunca fue”, en honor a la fallecida Rhaenys, a quien ahora el marinero le dedica todas sus hazañas. Pero el momento familiar de Corlys naufraga cuando se trata de sus hijos bastardos. Primero, niega conocer a Addam of Hull cuando Rhaenyra le habla sobre su nuevo jinete, luego tiene una conversación con Alyn, quien lo enfrenta por haberlo abandonado de niño y le asegura que jamás aceptará ningún favor suyo.

Fecha de estreno de “House of the Dragon 3″

HBO confirmó en junio del 2024 que “House of the Dragon” tendrá una tercera temporada. De esta entrega todavía no se ha confirmado su fecha de lanzamiento, pero el tiempo promedio de producción y realización de las series del universo “Game of Thrones” ronda los dos años, por lo que no tendríamos nuevos episodios hasta el 2026.