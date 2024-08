A sus 26 años, un año más de vida que la icónica telenovela “Yo soy Betty, la fea”, Lagarejo proyecta tanta belleza como satisfacción en su semblante. Una recomendación del director del reality de competencia, “Duro contra el mundo”, valió un pasaje al mundo de la actuación. Aceptó la audición para interpretar a Carmen, aprovechando que la producción de Prime Video y RCN buscaban una cara nueva para ‘el cuartel’, las amigas de Betty, tras la ausencia de María Eugenia Arboleda, quien interpretaba a la esotérica Mariana.

Cuando su agente le comentó de la audición, Lagarejo se extrañó. “¿Es que volverán a hacer ‘Betty, la fea’?”, cuenta la modelo y actriz a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista virtual en exclusiva. Pasó de ser una fan a tener un rol en la historia de su infancia, cuando jugaba a hacer imitaciones de Mariana, La Pupuchurra, Bertha y todos los personajes que podía de la telenovela. “Crecí con ‘Betty, la fea’, me la sé mil veces y luego en las plataformas. Betty es patrimonio nacional en Colombia”, dice.

La fusión de Mariana y ‘La Pupuchurra’

“Quiero dejar claro que no estoy reemplazando a Mariana. Hay nuevos personajes que entran al mundo de Betty, y los que no están, bueno, no están, ya aparecerán o no lo sabemos, pero nadie entra reemplazando a nadie”, asegura la actriz tras las especulaciones de la audiencia sobre el reemplazo del único personaje afrodescendiente de la serie.

En una entrevista con este diario antes del estreno de “Betty, la fea: la historia continúa”, la actriz María Eugenia Arboleda ponía sobre la mesa la posibilidad de ver un nuevo personaje afro, que no tenía el rostro de Mariana. En su inclinación, Carmen es la caracterización fusionada de la amiga noble y divertida de Beatriz Pinzón y la modelo de tallaje de Ecomoda, Jenny (Martha Isabel Bolaños), un personaje más soberbio y superficial.

Martha Isabel Bolaños interpretó a Jenny 'La Pupuchurra', quien fue la nueva novia del esposo de Sofía, una de las integrantes del cuartel de las feas que odiaba a la mujer por estar con su exesposo.

“Pienso lo mismo (que María Eugenia Arboleda). En la historia, Mariana siempre quiso ser modelo de Ecomoda, mientras que ‘La Pupuchurra’ ya era modelo de tallaje. Esto es como cumplir el sueño de Mariana, solo que mi personaje es diferente. Habrá una modelo negra, pero no va a ser Mariana, y ya que no está Jenny, entonces será Carmen. En lo profesional, ella es la unificación de los dos personajes, pero, a nivel personal, es otro mundo y tiene otros conflictos en la serie”, aclara Lagarejo. “Lo último que la producción quería era que yo me pareciera a Mariana o ‘La Pupuchurra’”, agrega.

“Carmen va a tener un gran amor en la serie”, se refiere la actriz a Jeff, quien después de seis episodios sabemos que es su pareja. Jerónimo Cantillo interpreta al nieto de Inesita y pupilo de Hugo Lombardi en el taller de diseño de vestuario de Ecomoda. Lagarejo dio pistas sobre las intenciones de su personaje. Si el código es fácil de descifrar del episodio 4, la nueva modelo de Ecomoda está bastante celosa por la relación de amistad entre Jeff y Mila, la hija de Betty.

“Se darán cuenta de este gran amor que tiene Carmen, ella da todo por este amor. Eso se lo presté, porque yo también soy de dar todo por las personas que amo sin importar nada. Y eso es Carmen. En el amor, es ciega”, añade Lagarejo. “Es su pilar, y tú sabes que el amor te lleva a hacer muchas cosas buenas, malas, aciertos y errores. A medida que pasa la historia, se darán cuenta por qué ella es tan importante, por qué entró al cuartel, por qué es la imagen de Ecomoda. A ella, el amor la lleva a tomar múltiples decisiones que para el público puede ser ‘pero qué hiciste’ o ‘bien, Carmen, por ahí es’”, aclara la actriz.

Valentina Lagarejo interpreta a Carmen en "Betty, la fea: la historia continúa".

Carmen es la definición de “belleza” en la serie

“Carmen estaba relacionada conmigo. Ella es modelo de Ecomoda y yo toda mi vida he sido modelo. Obvio que la experiencia vivida me sirvió mucho para abordar este personaje”, comenta Lagarejo, quien fue virreina del Prime Models Colombia y participó en el Miss Mundo Colombia 2019, entre otros certámenes de belleza.

“Para mí, la belleza es el alma, el ser de las personas y listo. La belleza es un envase que nos prestan. En algún momento, tenemos que devolverlo, porque, como decimos los que creemos en Dios, polvo eres y en polvo te convertirás. Digamos que la tecnología ha evolucionado tanto que, si tú eres ‘fea’ (hace un ademán con los dedos), ya tienes demasiadas herramientas para ser linda. Exteriormente, es abstracto. Lo que para ti es lindo, para mí, no lo es. He conocido muchas personas, estéticamente hermosas, pero horribles como seres humanos”, sostiene.

Lagarejo encaja con su cuerpo y su mente, por más memes que las personas saquen de su físico y sus errores. Recuerda el primer episodio de la serie, donde “Betty” retorna a los lentes grandes, faldas largas y el cerquillo, aquella apariencia que el mundo considera como “fea”. “Me amo tal como soy. Si esto que soy encaja en belleza o no, bien, perfecto de cualquier forma. Betty es un ejemplo de amor propio. La nueva Betty es la misma Betty de la telenovela, y la gente la ve bella, pero es la misma”, comenta.

“Los chistes que Betty hacía de sí misma e incluso las amigas la veían como diciendo ‘pobrecita’... Ahora ella regresó a ser la misma, pero dando otro mensaje. Es cuando vemos que la belleza es subjetiva y ella afirma amarse tal como es. ¡Y lo lleva con orgullo! Es cuando te cambia la mente y decimos que sí se ve linda, porque a ella le encanta ser eso. Nos deja un mensaje para aceptar y amar lo que somos y no cambiar por los comentarios de otros. El chip cambia cuando vemos a Betty como una vieja (mujer) empoderada, que encima es la presidenta de la empresa”, reflexiona Lagarejo.

Representación afro en “Betty, la fea”

“Me habría encantado que la representación negra hubiera sido un poco más grande en ‘Betty, la fea’, pero bueno, se limitó a una persona. Toda esa carga recae sobre mí y es muy importante. Nadie lo ve más allá, pero, para mí, es como ser la imagen negra de ‘Betty, la fea’ a nivel mundial. Todos me verán, no solo como Valentina, sino como Carmen Jiménez, esa mujer grande en la historia”, explica Lagarejo.

Lagarejo conversó con la producción de arte y escenografía de “Betty, la fea” para hacer una propuesta. Al ser la única actriz negra en el elenco, sintió la responsabilidad de dimensionar el personaje. Si no tendría demasiada participación al inicio, debía quedar claro que la nueva Ecomoda era una empresa diversa y moderna. “La nueva Ecomoda está dividida en tres pisos y el tercer piso está invadido de fotos mías”, comenta Lagarejo, quien sugirió convertir a Carmen en una modelo internacional y la cara representante de la compañía de los Mendoza y Valencia.

“Esto no es un tema de ego, sino de hacer a la mujer negra la imagen de la gran Ecomoda a nivel mundial, y que la gente vea eso. Para mí, era muy importante llevar esto a gran escala, que me vendieran así y ya”, asegura la actriz. “Le dije al director de arte por qué limitarme a ser la modelo de tallaje, porque La Pupuchurra lo único que hacía era estar dentro del taller y ya. Pero yo pensé qué tal si Carmen también desfila fuera y les pareció chévere la idea”, sonríe.