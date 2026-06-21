Este 21 de junio se estrena “Lazos que perduran”, la nueva puesta en escena escrita por Franco Iza y dirigida por Daniel Suárez Lezana, una propuesta teatral que invita al público a reflexionar sobre una experiencia tan común como poco visibilizada: el duelo por la pérdida de una mascota.

La obra narra la historia de Miguel, un joven que recuerda a su perro Benito desde ese lugar donde la nostalgia se transforma en gratitud y cariño. A través de escenas cargadas de simbolismo, proyecciones y momentos íntimos, el montaje construye un lenguaje escénico que celebra la importancia de los vínculos afectivos y la compañía incondicional que brindan los animales que forman parte de nuestras vidas.

Más que hablar de la ausencia, “Lazos que perduran” aborda un tema que muchas personas han experimentado, pero que pocas veces encuentra espacios de representación: la invisibilidad del duelo tras la partida de una mascota. Con una puesta en escena minimalista y poética, la obra busca ofrecer un espacio seguro, sensible y empático donde las emociones sean reconocidas y validadas.

“Me pareció un bonito reto escribir sobre un tema que nos afecta, pero sobre el cual no se habla tanto, y procurar dar una postura que nos ayude a validar esas emociones. Mientras la escribía, sentía que el truco estaba en imaginar que estábamos hablando del duelo de una persona. Sin embargo, al trasladar este duelo a la mascota de los protagonistas, igual se entendía ese dolor, lo que significaba que estaba funcionando”, señala el dramaturgo Franco Iza.

Por su parte, el director Daniel Suárez Lezana destaca que la historia trasciende una experiencia particular para hablar sobre la forma en que cada persona afronta las pérdidas. “Lazos que perduran parte de una pérdida familiar concreta, pero habla sobre algo más amplio: cómo cada persona procesa el duelo a su manera. Me interesa dirigirla desde la contención, el vínculo entre hermanos y la presencia de aquello que ya no está, pero vive en uno”, comenta.

Con las actuaciones de Fátima Padilla, Aron Aruhuanca, Marco González, Jimena Pocomucha y Airton Romero, esta propuesta teatral se convierte en un homenaje a los afectos que dejan huella y a aquellos compañeros de vida que siguen presentes en nuestros recuerdos.

“Lazos que perduran” se presentará en el Teatro Juanita Tarnawiecki (Jr. Sáenz Peña 107, Barranco) los días 21 y 28 de junio, y el 3, 4 y 5 de julio, a las 8:00 p.m.

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