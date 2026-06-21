Resumen

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La obra narra la historia de Miguel, un joven que recuerda a su perro Benito desde ese lugar donde la nostalgia se transforma en gratitud y cariño | Foto: Difusión
La obra narra la historia de Miguel, un joven que recuerda a su perro Benito desde ese lugar donde la nostalgia se transforma en gratitud y cariño | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Este 21 de junio se estrena “Lazos que perduran”, la nueva puesta en escena escrita por Franco Iza y dirigida por Daniel Suárez Lezana, una propuesta teatral que invita al público a reflexionar sobre una experiencia tan común como poco visibilizada: el duelo por la pérdida de una mascota.