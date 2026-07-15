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Resumen

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Personal militar manipula un cohete guiado en un lanzador. Foto: EFE
Personal militar manipula un cohete guiado en un lanzador. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó este miércoles la venta a Arabia Saudita de un sistema de cohetes de alta precisión por unos 2.000 millones de dólares, una decisión que se adopta en plena guerra con Irán.

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