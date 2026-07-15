El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó este miércoles la venta a Arabia Saudita de un sistema de cohetes de alta precisión por unos 2.000 millones de dólares, una decisión que se adopta en plena guerra con Irán.

La Cancillería estadounidense aprobó la venta de sistemas de Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) y equipamientos relacionados por un costo total de 1.960 millones de dólares.

Arabia Saudita solicitó la compra de hasta 10.000 secciones de sistemas guiados aire-aire del APKWS-II y hasta 10.000 secciones de sistemas guiados aire-tierra del APKWS-II, según un comunicado del Departamento de Estado.

De acuerdo con Washington, la venta propuesta mejorará la capacidad de Arabia Saudita -país al que califica como “una fuerza de estabilidad política y progreso económico” en la región del Golfo Pérsico- para disuadir amenazas, fortaleciendo sus activos nacionales y mejorando la interoperabilidad con EE.UU. “y otras fuerzas regionales y de la OTAN”.

A su vez, el Departamento de Estado también aprobó la venta a Kuwait para la adquisición de equipos y servicios de mantenimiento de aviones de transporte militar de fabricación estadounidense C-17.