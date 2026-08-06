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Resumen

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El Gobierno de Estados Unidos planea extender los controles de visado para incluir revisiones de redes sociales. (Foto: EFE)
El Gobierno de Estados Unidos planea extender los controles de visado para incluir revisiones de redes sociales. (Foto: EFE)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

Estados Unidos indicó el jueves que ampliará el control de las redes sociales de los ciudadanos extranjeros solicitantes de visados, incluidos los periodistas extranjeros, en el marco del endurecimiento de la política migratoria por parte del presidente Donald Trump.

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