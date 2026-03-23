Resumen

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Fernando Olivera arremetió contra César Acuña durante el debate presidencial del JNE | Captura de video
Fernando Olivera arremetió contra César Acuña durante el debate presidencial del JNE | Captura de video
Por Redacción EC

Fernando Olivera, candidato presidencial del Frente de la Esperanza 2021, cuestionó con dureza a su contrincante de Alianza para el Progreso, César Acuña, durante su participación en el primer día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).