Fernando Olivera, candidato presidencial del Frente de la Esperanza 2021, cuestionó con dureza a su contrincante de Alianza para el Progreso, César Acuña, durante su participación en el primer día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Olivera acusó a Acuña de liderar una supuesta organización criminal y de ejercer la extorsión contra los estudiantes de la Universidad César Vallejo.

“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, a los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quienes obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines”, manifestó Olivera.

“Con usted la delincuencia ha crecido: La Jauría, Los Pulpos. En su gobierno regional han avanzado y tienen sometido, Trujillo es un ejemplo”, añadió.

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