José Balcázar: su acercamiento con el partido de López Chau y la historia detrás de su expulsión

En el caso del partido del lápiz, sus vínculos han sido determinantes. Tanto es así que fue desde esa bancada que se articuló su postulación a la Presidencia, tras concretarse la censura del exmandatario José Jerí.

No solo retornó, a través suyo, a Perú Libre a Palacio de Gobierno, sino que además mantiene una estrecha vinculación con la cabeza de la agrupación, el prófugo exgobernador Vladimir Cerrón, con quien Balcázar ha reconocido mantener contacto directo, pese a que se encuentra en la clandestinidad.

“No, todavía no me llamó, pero supongo que me llamará”, declaró incluso en la noche de su elección.

Balcázar Zelada llegó al Congreso en 2021 como representante de Lambayeque, al inicio del gobierno del hoy recluido expresidente Pedro Castillo, tras haberse afiliado a Perú Libre en septiembre de 2020.

Sin embargo, a inicios de junio de 2022, se convirtió en una de las deserciones que evidenciaron la fractura interna del entonces partido oficialista, en medio de desacuerdos y tensiones. La bancada había comenzado el periodo legislativo con 37 congresistas; hoy cuenta con once.

En ese junio de 2022, Balcázar no solo renunció a la bancada parlamentaria, sino también al partido político, según consta en el registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Su afiliación formal al partido de Cerrón se mantuvo hasta el 7 de junio de ese año. No fue apartado; presentó su renuncia.

Tras su salida, se integró en el Congreso a la bancada Perú Bicentenario, conformada por parlamentarios perulibristas disidentes. No obstante, ese grupo parlamentario quedó disuelto el 22 de julio de 2024, luego de que uno de sus integrantes decidiera apartarse para sumarse a otra agrupación.

Ese fue un mes particularmente ajetreado para el ahora jefe del Estado, pues el 12 de julio de 2024, incluso antes de la disolución formal de Perú Bicentenario, Balcázar ya había formalizado su afiliación a Ahora Nación, según el registro del JNE. En el Parlamento, en tanto, optó posteriormente por retornar a la bancada de Perú Libre, con la que finalmente alcanzaría tiempo después la Presidencia.

Desde la clandestinidad, Cerrón saludó públicamente su regreso a la bancada en ese entonces. “El Partido Perú Libre saluda el retorno a nuestra bancada del congresista José María Balcázar Zelada. ¡Bienvenido! ¡Hasta Más Allá de la Victoria!”, escribió en la red social X.

Su paso por Ahora Nación

Balcázar se unió a las filas de Ahora Nación el 12 de julio de 2024. En total, permaneció seis meses y cuatro días formalmente en la agrupación; aunque durante ese periodo no registra haber ocupado un cargo partidario de manera oficial.

Para entonces, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López Chau, ya había adelantado públicamente su intención de postular a la Presidencia con Ahora Nación. Además, la agrupación se encontraba en proceso de inscripción, que obtuvo el 24 de julio de 2024.

Un dato relevante es que el 12 de julio de ese año —la misma fecha en la que Balcázar se sumó a las filas de Ahora Nación— también fue el plazo límite para que quienes desearan participar en las elecciones primarias con miras a las Elecciones Generales 2026 contaran con la condición de afiliados a una organización política.

En diálogo con El Comercio, Carlo Magno Salcedo, secretario general de doctrina y formación política de Ahora Nación, indicó que se desconoce cómo Balcázar llegó a figurar como afiliado, señalando que entre julio y octubre de 2024 las afiliaciones se multiplicaron en medio de los plazos preclusorios con miras a las elecciones. Agregó que, cuando se detectó la afiliación de Balcázar, se inició de oficio un procedimiento que culminó con su expulsión.

“No es solamente un hecho, es un conjunto de hechos que, desde nuestro punto de vista, eran contrarios a los principios y valores del partido establecidos en el estatuto. (…) No tuvo ninguna participación activa, desconocemos cómo exactamente llegó su ficha de afiliación. No se reunió con nadie del CEN, no fue avalado por dirigentes ni nada. Simplemente fue un militante más entre decenas de miles”, mencionó.

Según el dirigente, no hubo acercamientos ni compromisos por parte del CEN con Balcázar, y negó que se haya contemplado que este postule en los comicios. Reiteró que fueron canales internos de la propia militancia los que “alertaron” que se encontraba en los padrones, por lo que se procedió con su expulsión.

En fotografías de enero y julio de 2024 revisadas por El Comercio, en el contexto de su incorporación a Ahora Nación, se ve al congresista Balcázar junto a Alfonso López Chau, además de otros rectores y autoridades universitarias, durante actividades realizadas en Arequipa y en Lima.

En fotografías de enero y julio de 2024 revisadas por El Comercio, en el contexto de su incorporación a Ahora Nación, se ve al congresista Balcázar junto a Alfonso López Chau, entre otros. (Foto: Facebook)

En la resolución del partido del 16 de enero de 2025, en la que se dispone su exclusión y proporcionadas por la agrupación a este Diario, se hace referencia a los plazos perentorios de afiliación para participar en las elecciones y a la expectativa de “miles de ciudadanos interesados” en involucrarse políticamente con Ahora Nación, admitiéndose incluso un “programa masivo de afiliaciones” que flexibilizaba algunos aspectos del estatuto del partido.

Se detalla que fueron los propios militantes de Ahora Nación quienes, a través de canales internos, alertaron que Balcázar estaba afiliado. El documento enumera además cuestionamientos sobre su desempeño parlamentario “controvertido”, incluyendo su postura a favor del matrimonio infantil —argumentó que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”—, su voto a favor de las denominadas leyes “pro-crimen”, investigaciones fiscales por su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, entre otros señalamientos.

Asimismo, se menciona que el proceso de afiliación no cumplió con el estatuto interno del partido. Por ello, se considera “nulo” el procedimiento de afiliación. “Procédase a la exclusión del ciudadano José María Balcázar Zelada del registro de afiliados del partido político Ahora Nación”, indica el documento, suscrito por el secretario nacional de organización.

Este documento fue elevado al Jurado Nacional de Elecciones, por lo que la fecha del mismo —16 de enero de 2025— se considera como el término oficial de la afiliación de Balcázar.

El paso de Balcázar por el partido de Alfonso López Chau resulta llamativo. Su afiliación coincidió con la fecha límite para inscribirse en un partido y postular, pero, al mismo tiempo, su expulsión ocurrió después del plazo que tenía para renunciar a una organización y postular por otra como invitado (23 de diciembre de 2024). A buena cuenta, esto cerró cualquier posibilidad de que pueda postular en esta contienda.