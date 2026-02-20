Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El historial político del actual presidente de la República, José María Balcázar Zelada, se circunscribe únicamente a dos partidos: Perú Libre, con el que llegó al Congreso, del que se apartó y a cuya bancada retornó posteriormente; y Ahora Nación, agrupación con la que mantuvo un vínculo más breve, poco conocido y de la que finalmente fue expulsado, liderada por el aspirante presidencial Alfonso López Chau.

Gobierno

José Balcázar: su acercamiento con el partido de López Chau y la historia detrás de su expulsión

