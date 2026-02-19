José María Balcázar fue elegido presidente de la República: ¿Cómo se gestó el retorno de Perú Libre al poder?

Un día después de la censura al expresidente de la República, José Jerí (Somos Perú), el pleno del Congreso- con el respaldo de la izquierda, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y un sector de Somos Perú- eligió a José María Balcázar (Perú Libre) como nuevo mandatario, el noveno desde el 2016. Con ello, el cerronismo retorna al poder.

Balcázar- recordado por defender la continuidad del matrimonio infantil, cuando se debatió en el pleno su eliminación en el 2023- obtuvo 64 votos frente a 46 de respaldo de María del Carmen Alva, expresidenta del Parlamento. La acciopopulista tuvo el apoyo de su bancada, de Fuerza Popular, Renovación Popular, Honor y Democracia y un sector de los no agrupados.

“Las relaciones sexuales tempranas —léase niñas o adolescentes— más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”, refirió el ahora jefe de Estado en ese momento.

Fuentes de El Comercio refirieron que el ex juez prometió a las bancadas de izquierda, a fin de asegurar sus votos, que indultaría al expresidente Pedro Castillo, sentenciado en noviembre último a 11 años y cinco meses de cárcel por conspiración para la rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

No obstante, el portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, negó que se haya hecho esta propuesta.

“Yo me adelanto como vocero, no voy a poner en agenda nunca ese tema [el indulto a Castillo], es un tema para después, no para este período [de gobierno]”, manifestó en breve comunicación con este Diario.

Balcázar, en su primera conferencia de presidente de la República, dijo que un indulto al profesor no está en su agenda “por el momento”. “El expresidente tiene un proceso penal, que siga su curso correspondiente. Aquí no hay por qué preocuparse de eso”, subrayó.

El abogado de 83 años enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de apropiación ilícita. El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión suspendida y el pago de S/348.344 como reparación civil a favor del Colegio de Abogados de Lambayeque. Esta entidad denunció al congresista de apropiarse de sus fondos cuando fue decano en el 2019.

Fuentes del Colegio de Abogados de Lambayeque indicaron a este Diario que el juicio contra el nuevo mandatario se instalará en setiembre. Advirtieron que es muy probable que este solicite la prescripción, debido a que han transcurrido siete años desde los hechos y la pena solicitada es solo de un año.

Otras fuentes de este Diario señalaron que Balcázar obtuvo el apoyo de Podemos Perú, que en esta elección ha adoptado un discurso pro castillista, con el objetivo de obtener los votos del sur del país; y de Alianza para el Progreso. Ambas bancadas no transparentaron su votación.

Fuentes cercanas a APP, partido de César Acuña, refirieron que su voto a favor del perulibrista fue a cambio de mantener su cuota de poder en el Ejecutivo, es decir la dirección de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Trabajo, así como EsSalud. Esta última institución enfrenta una grave crisis por el desabastecimiento de medicamentos.

Además, un sector de Somos Perú también apoyó al cerronismo en su regreso al poder.

En paralelo al conteo de los votos de la segunda vuelta de la elección del nuevo presidente de la República, el prófugo exgobernador regional Vladimir Cerrón dio a conocer los cinco puntos concretos del primer día de un eventual gobierno suyo. Entre ellos, insistió en la convocatoria de una asamblea constituyente, la renegociación de los contratos, el combate a los monopolios, la nacionalización del gas y la descentralización minera.

Cerrón, desde la clandestinidad, es el candidato presidencial de Perú Libre y ahora tiene a uno de sus defensores como mandatario.

El nuevo presidente ha reconocido que sostiene comunicación con el prófugo. Incluso, cuando fue consultado sobre si este lo había felicitado por su elección, indicó que aún no, pero que seguramente más adelante lo hará.

El primer pronunciamiento

En su discurso de asunción, el presidente Balcázar dijo que su administración garantizará elecciones transparentes y aseguró que en su gestión priorizará la lucha contra la inseguridad.

“Primero garantizar que habrá una transición democrática, pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones; segundo, una pacificación. [...] Tenemos que llegar a pacificar este país, es cuestión de ponerse a trabajar”, expresó en el auditorio del edificio Faustino Sánchez Carrión, en el Centro de Lima.

Además, aseguró que mantendrá una línea económica estable. Señaló que “no se puede conducir al país mediante ensayos”, aunque de inmediato añadió que es necesario “rascar la olla” y dialogar con Julio Velarde [presidente del Banco Central de Reserva] para impulsar mejoras económicas inmediatas. También indicó que existe una deuda social pendiente en el Ejecutivo con los maestros.

“La línea macroeconómica la vamos a tener que mantener, porque no vamos a dar saltos en el vacío... vamos a mantener una política monetaria sana para que los agentes económicos puedan trabajar sin sobresaltos”, complementó luego en conferencia de prensa.

Balcázar evitó responder sobre la continuidad del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. Esto luego de que Cerrón, a través de su cuenta de X, le pidiera la baja del general para combatir la inseguridad ciudadana.

El jefe de Estado también indicó que evaluará a los ministros de Estado que le deja la administración de Jerí.

Fuego cruzado en la derecha

Tras la elección de Balcázar como nuevo presidente de la República, la portavoz de Renovación Popular, Norma Yarrow, acompañada por los integrantes de su bancada, ofreció una conferencia de prensa, en que la que deslizó que Fuerza Popular habría votado a favor de Balcázar, luego de haber defendido a Jerí el martes.

“No pueden decir que Renovación Popular tiene un solo ministerio, acá hay un interés de mantenerse en los cargos. ¿Quiénes protegieron [a Jerí] por un beneficio personal? No podemos ser ciegos. Quienes defendieron a Jerí, hoy qué hicieron, darle el voto a Balcázar. ¿Quién tiene la presidencia del Congreso encargada? Fuerza Popular. ¿Y quién tiene la segunda vicepresidencia del Parlamento? Perú Libre con Waldemar Cerrón”, manifestó Yarrow, también integrante de la fórmula presidencial de Rafael López Aliaga.

Más temprano, el exalcalde de Lima había indicado que “por venganza tras haber sacado a su nefasto presidente”, una facción del fujimorismo “estaría dispuesta a dar sus votos a Balcázar”. “Fuerza Popular vuelve a entregar al Perú a la izquierda radical. No es rumor: es un secreto a voces. Su sed de venganza no tiene límites. No les importa el Perú. Hoy veremos si se consuma la traición”, tuiteó.

En respuesta, el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, calificó de “falso” que su partido hubiera contemplado apoyar al perulibrista.

En declaraciones a América Noticias, el secretario general fujimorista, Luis Galarreta, criticó que Renovación Popular haya promovido la censura a Jerí sin coordinar el cambio de mesa.

“Salimos de Pedro Castillo y regresamos al final. Nos hemos demorado casi cinco años en evitar que la Mesa Directiva [del Congreso] caiga en manos de la izquierda y estos señores de Renovación Popular, ojalá que Porky vea la juramentación de Balcázar, a ver si los peruanos están contentos. Cada año que presentamos un candidato, ellos salían con la señora Echaíz. No entendían que se tiene que sumar votos”, manifestó.

“Se bajaron a Jerí, y nunca coordinaron un cambio de mesa. ¿Cómo hacen política estos señores? ¡Qué improvisación! Y encima nos echan la culpa”, agregó.

Por medio de su cuenta de X, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que “Es un día muy triste para el país” y responsabilizó a López Aliaga de haber permitido que “la izquierda radical vuelva a gobernar”.

“Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta”, tuiteó.

Es un día muy triste para el país. Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar. Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 19, 2026

Avanza País, partido que postula al congresista José Williams Zapata a la Presidencia, también responsabilizó al exalcalde de Lima por el retorno de la izquierda a Palacio de Gobierno.

“Se ha evidenciado que el señor Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, ha adoptado una posición política que, lejos de contribuir a la estabilidad institucional, ha incidido en la generación de un escenario de mayor incertidumbre en un momento particularmente crítico para el país”, remarcó el partido del tren.

Más información

Los congresistas Edgar Reymundo, Sigrid Bazán y Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, se retiraron del auditorio del edificio Faustino Sánchez Carrión, donde se realizó el pleno, cuando comenzó la segunda vuelta de la elección del nuevo presidente del Parlamento.

“No vamos a ser parte de una votación, se pretende generar una votación entre quien ha liderado un discurso racista versus otro candidato que proviene del mismo espacio que ha generado esta crisis. Balcázar enfrenta investigaciones. Si queríamos una transición ordenada, responsable de cara a la ciudadanía, tendríamos que hacerlo con personas que aseguren niveles de responsabilidad”, manifestó Luque.