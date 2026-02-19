El primer día de José María Balcázar en Palacio: la invitación a Vladimir Cerrón, las reuniones y los ministros que no continuarán

A un día de haber jurado como presidente de la República, José María Balcázar decidió incluir al prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la ronda de diálogos que sostendrá con los líderes de los partidos políticos a partir de este viernes. El ex juez, quien pertenece a la bancada perulibrista, refirió que como el candidato presidencial ha brindado entrevistas, desde la clandestinidad, a través de plataformas virtuales, puede usar el mismo mecanismo para reunirse con él.

“Vamos a convocar a todos los líderes, entre ellos a él [Cerrón], para que vía virtual pueda dar su opinión”, manifestó el mandatario.

Al ser cuestionado sobre cómo él- que no solo es presidente, sino jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que tiene que la obligación de ubicar y capturar a Cerrón se va a reunir con este- dijo que el ex gobernador regional de Junín “es el líder de un partido en términos formales”.

“Bueno, él es líder de un partido en términos formales […] El periodismo, inclusive, lo ha entrevistado”, manifestó en radio Exitosa.

Precisamente, Cerrón Rojas, a través de su cuenta de X (antes Twitter), refirió que “la lección que deja el retorno de Perú Libre, aún sea simbólico, a pocos meses de terminar el periodo de gobierno, reivindica en alguna medida la voluntad popular violentada”. Agregó que el ingreso de Balcázar a Palacio echa “por los suelos a los golpistas de Estado”.

El secretario general de Perú Libre le ha sugerido al nuevo presidente pasar al retiro al general PNP Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, porque, desde su perspectiva, “demostró un manejo totalmente ineficiente” para combatir el desborde de la criminalidad. Al respecto, el abogado no ha sido claro sobre la continuidad o no de este alto oficial.

Al respecto, el exministro del Interior Carlos Basombrío calificó de “increíble” e “inusual” que un presidente “haga la barbaridad” de reunirse con un prófugo de la justicia, así este encuentro sea virtual.

En diálogo con El Comercio, Basombrío indicó que Cerrón es el jefe del partido del nuevo mandatario y recordó que ha logrado mantenerse en la clandestinidad dos años y cuatro meses, sin que la Policía Nacional pueda dar con su paradero.

Las primeras reuniones

La primera reunión oficial que sostuvo Balcázar como nuevo jefe de Estado fue con los integrantes de la bancada de Perú Libre. Entre los asistentes estuvieron Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, y los parlamentarios Kelly Portalatino, Américo Gonza, Segundo Montalvo y Elizabeth Taipe Coronado.

Según el portal de Transparencia de la Presidencia, el encuentro cerronista fue de 50 minutos.

Al respecto, Taipe indicó que solo fueron a saludarlo por su elección como mandatario y que le pidieron que priorice las políticas de seguridad ciudadana, salud y educación.

“Hemos hecho un saludo, y hemos ratificado el apoyo que nosotros estamos brindando, se seguirá conversando con las bancadas. Mañana [viernes] inicia su agenda, no solo con las bancadas, sino también con diferentes iglesias. La agenda es salud, educación y seguridad sobre todo”, subrayó.

(Foto: César Bueno/ GEC)

Sobre la conformación del Gabinete Ministerial, Taipe dijo que esto lo evaluará el presidente Balcázar.

Otra cita que tuvo el nuevo mandatario fue con el aún presidente del Consejo de ministros, Ernesto Álvarez. Esta reunión duró 10 minutos.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, el jefe de Estado dejó en claro que buscar ser un gobernante “conciliador” y dejó abierta la posibilidad de que algunos ministros de la administración de José Jerí continúen, aunque no le solicitó a Álvarez dar una sugerencia al respecto.

Otras fuentes cercanas a Palacio de Gobierno detallaron que la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, podría ser una de las que continúe en el nuevo Ejecutivo.

Las mismas fuentes señalaron que Álvarez Miranda y el canciller Hugo de Zela han presentado sus renuncias irrevocables a sus cargos. Otros ministros han presentado sus cartas de dimisión, pero sin el término “irrevocable”.

El canciller Hugo de Zela no está interesado en continuar en Torre Tagle, según fuentes de El Comercio. (Foto: Joel Alonzo/ Archivo El Comercio)

“El nuevo gobierno va a tener que conseguir a un embajador en retiro que pueda ejercer el cargo de canciller, sin que varíe demasiado la línea política internacional ya establecida por De Zela. Todos ya presentaron sus cartas de renuncia, no todos con el término ‘irrevocable’. El canciller no está interesado en continuar”, manifestaron.

En RPP Noticias, Balcázar refirió que va a evaluar a cada uno de los ministros “y si hay alguno que merece, o muchos que merecen quedarse con nosotros, los invitaremos para que continúen”. “No tengo mucho tiempo para estar haciendo ensayos, cambio de Gabinetes ni cosas por el estilo, si es que no ameritan una cosa urgente”, complementó.

A primeras horas de la tarde, el presidente tuvo reuniones con Braulio Grajeda, ex viceministro de Gobernanza de la PCM durante el inicio de gobierno de Pedro Castillo; y Richard Rojas, dirigente de Perú Libre. La cita duró casi dos horas.

Balcázar, además, también recibió en Palacio de Gobierno a los comandantes generales de las tres instituciones castrenses y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y, además, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

(Foto: César Campos/ GEC)

Por la noche, el mandatario tuvo una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

Insiste en defensa del matrimonio infantil

El flamante presidente, en diferentes entrevistas, insistió en la defensa de su postura a favor del matrimonio infantil.

“Yo no cambio nunca de opinión, soy un hombre firme en mis convicciones y lo que hablo lo hablo con propiedad. He ejercido como juez y tengo cultura para poder hablar sobre eso; quieren recortar el contexto en que se dijo. Para mí, constituye una leyenda negra que suena ya como algo perverso”, dijo en RPP Noticias al ser consultado sobre si había cambiado su punto de vista sobre el referido tema.

En Radio Exitosa, Balcázar señaló que el Código Penal permite las relaciones sexuales desde los 14 años “y eso no delito”. “Como no es delito, se pueden casar o juntar [un mayor de edad con una menor]. Lo único que se castiga a partir de los 14 años son las relaciones con violencia”, expresó.

En “Siempre a las Ocho”, video podcast de El Comercio, el presidente de la República dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y volvió a remarcar que el Código Penal no prohíbe las relaciones consentidas a partir de los 14 años.

Al ser consultado sobre cómo considera que un hombre de 30 o 40 años se podría casar con una menor de 14 años, el perulibrista dijo que ese es un escenario “extremo”.

Tras ello, y ante la insistencia en que responda en qué estudio fundamenta o en qué se amparó para decir que “las relaciones sexuales tempranas —léase niñas o adolescentes— más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”, Balcázar decidió cortar la comunicación.

En otro momento, el ex juez afirmó que su gobierno de transición no limitará el voto de militares y policías en las próximas elecciones generales.

“Por supuesto que no [dictaremos inamovilidad en los cuarteles], [votar] es un derecho constitucional, es participar en la vida democrática del país. Hay que pensar en que no solo vote una cantidad ínfima de peruanos, civiles y militares, sino una gran cantidad a través de la votación virtual, que es lo que se necesita y es lo moderno”, remarcó a este Diario.

El perulibrista reiteró que una de las prioridades de su administración es “llevar a cabo elecciones limpias y transparentes”.

Más información

Balcázar dijo que existe la “necesidad de concurrir”, en representación del Perú, a la cumbre de líderes de América Latina, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Miami para el 7 de marzo. “Este hombre [Trump] ha tenido la virtud de concebir el delito de crimen organizado como un crimen universal de terrorismo internacional. Y con ese instrumento jurídico ha podido contrarrestar la oleada de criminalidad”, manifestó en radio Exitosa.

También dijo que “tanto las hamburguesas como el chifa son bienvenidos en el Perú, no hay prejuicio”, al referirse a las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y China por el puerto de Chancay.

El jefe de Estado también dejó abierta la posibilidad de viajar en mayo a El Vaticano para reunirse con el Papa León XIV.

“Bueno, eso sí es posible, porque resulta que yo soy chiclayano y el Papa también. Pero me voy a reunir primero con el prelado de acá y las iglesias evangélicas para ver la posibilidad”, dijo en RPP.