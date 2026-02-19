El primer día de José María Balcázar en Palacio: la invitación a Vladimir Cerrón, las reuniones y los ministros que no continuarán

Escuchar
A un día de haber jurado como presidente de la República, José María Balcázar decidió incluir al prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la ronda de diálogos que sostendrá con los líderes de los partidos políticos a partir de este viernes. El ex juez, quien pertenece a la bancada perulibrista, refirió que como el candidato presidencial ha brindado entrevistas, desde la clandestinidad, a través de plataformas virtuales, puede usar el mismo mecanismo para reunirse con él.

