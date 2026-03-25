Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José María Balcazar, presidente, y Luis Arroyo, primer ministro; formalizan el cambio del director de Inteligencia de la DINI. (Foto: Presidencia)
José María Balcazar, presidente, y Luis Arroyo, primer ministro; formalizan el cambio del director de Inteligencia de la DINI. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El Gobierno designó a Yonny Narciso Ramírez Aguilar como el nuevo Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.