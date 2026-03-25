El Gobierno designó a Yonny Narciso Ramírez Aguilar como el nuevo Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

El nombramiento fue ratificado mediante la Resolución Suprema Nº 122-2026-PCM, publicada este miércoles 25 de marzo en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La norma, que da por concluida la gestión de Alejandro Washington Oviedo Echevarría, lleva la rúbrica del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y cuenta con el refrendo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

José María Balcazar, presidente, y Luis Arroyo, primer ministro; formalizan el cambio del director de Inteligencia de la DINI.

En el documento, el Ejecutivo agradece a Oviedo Echevarría por los servicios prestados durante su permanencia en la jefatura del organismo de inteligencia.

Respecto a la trayectoria del nuevo titular, Yonny Ramírez Aguilar es Coronel de Armas de la Policía Nacional del Perú (PNP) quien pasó a situación de retiro el 7 de septiembre de 2025, tras cumplir el límite de edad de 61 años establecido por la Ley de la carrera y situación del personal de la PNP.

Por su parte, el director saliente, Alejandro Oviedo Echevarría, había sido nombrado el 31 de mayo de 2025 durante la administración de la entonces presidenta Dina Boluarte Zegarra. Su designación se oficializó a través de la Resolución Suprema Nº 138-2025-PCM, en reemplazo de Max Orlando Anhuamán Centeno, y contó con el refrendo del entonces primer ministro Eduardo Melchor Arana Ysa.