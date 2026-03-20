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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Y la inteligencia?

“Los escenarios con diversas amenazas a la seguridad, mayormente no estatales, exigirán adaptarse a transformaciones y desafíos globales de un nuevo ciclo político internacional de extrema incertidumbre”.

    Andrés Gómez de la Torre Rotta
    Por

    Exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia

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    "Los 23 jefes de inteligencia tras la caída del SIN (2000) y el efímero Consejo Nacional de Inteligencia (2001-2006) no son antecedentes promisorios". Foto: USI
    "Los 23 jefes de inteligencia tras la caída del SIN (2000) y el efímero Consejo Nacional de Inteligencia (2001-2006) no son antecedentes promisorios". Foto: USI
    / CORTESIA

    Cruentas y complejas operaciones militares de Estados Unidos (“Furia Épica”) e Israel (“León Rugiente”) contra la República Islámica de Irán, con sus antecedentes del 2025, más puntual y “quirúrgica”, con “Martillo de Medianoche” y la más multidimensional y punitiva “León Ascendente”, añadida la ‘extractiva’ “Resolución Absoluta” en Venezuela, muestran la agresividad de los servicios de inteligencia en el siglo XXI.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.