La DINI tiene como nuevo director ejecutivo a Luis Carranza Micalay. (Foto: Andina)
La DINI tiene como nuevo director ejecutivo a Luis Carranza Micalay. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo designó este miércoles 12 de agosto a Luis Carranza Micalay como nuevo director ejeutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

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