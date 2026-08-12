El Poder Ejecutivo designó este miércoles 12 de agosto a Luis Carranza Micalay como nuevo director ejeutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
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