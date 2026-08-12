El Poder Ejecutivo designó este miércoles 12 de agosto a Luis Carranza Micalay como nuevo director ejeutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Mediante Resolución Suprema 254-2026-PCM, se oficializó el nombramiento de Carranza Micalay como director ejecutivo de la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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Asimismo, se dio por concluida la designación de Benito Cabrera Quispe, general de la Policía Nacional en retiro, que ocupaba dicho cargo desde el pasado 10 de abril, dándosele las gracias por los servicios prestados.

El documento, que publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano está firmado por la presidenta Keiko Fujimori y por el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta.

Resolución suprema sobre el nuevo director ejecutivo de la DINI. (Foto: El Peruano)

Anteriormente, en el 2020, Luis Alberto Carranza Micalay ejerció como secretario general del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En el 2024 ocupó el puesto de gerente general del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

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Además, este año ejerció como secretario general del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).