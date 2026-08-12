José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República, fue nombrado este miércoles 12 de agosto como asesor de la Alta Dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
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