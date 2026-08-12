José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República, fue nombrado este miércoles 12 de agosto como asesor de la Alta Dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Mediante Resolución Suprema 282-2026-PCM, se oficializó la designación de Cevasco Piedra en dicho puesto, que se encontraba vacante.

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La resolución lleva la firma del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y fue publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Resolución sobre José Cevasco. (Foto: El Peruano)

Como se recuerda, José Cevasco estuvo a cargo de la Oficialía Mayor, el máximo órgano del servicio parlamentario, en diversos periodos: 1993, 2006, 2016 y 2022.

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En el 2018 presentó su renuncia al cargo, luego de que la Mesa Directiva presidida en aquel entones por Daniel Salaverry, integrante de Fuerza Popular, le retirara la confianza.

Desde 1982 ha desempeñado diversos puestos en el Congreso. Fue oficinista de la Dirección General del Senado, técnico legislativo, jefe de Tercera División, director legislativo y director general legislativo hasta que en 1992 entró a la Oficialía Mayor.

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Fue designado suboficial mayor del Congreso tras el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 y ascendido a oficial en mayo de 1993. Ocupó el cargo hasta enero de 2002.