José Cevasco fue nombrado asesor de la Alta Dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). (Foto: Congreso)
José Cevasco fue nombrado asesor de la Alta Dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República, fue nombrado este miércoles 12 de agosto como asesor de la Alta Dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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