El Congreso de la República pagó bonos a 87 extrabajadores por error administrativo, reveló el programa “Punto Final” este domingo.

Un documento interno de la oficina de administración del Legislativo evidenció el error, que generó que miles de soles sean mal distribuidos.

“Debido a la alta rotación que existe en la organización parlamentaria, en los meses de enero y febrero del 2024 se ha realizado el proceso, compromiso y pago de servidores que fueron cesados dentro del mismo mes de pago, presentándose pagos en exceso y acaeciendo la necesidad de recupero”, señaló el documento.

“Dicho recupero puede llevarse a cabo, de un lado descontándolo de su liquidación de beneficios sociales o, de otro lado, a través del requerimiento de devolución”, agregó.

Dentro de esta lista de beneficiados por el Congreso figura Oscar Zapo Torres, chofer del congresista Alfredo Azurín, quien movilizaba al parlamentario pese a tener suspendida su licencia de conducir.

También aparece Carlos Galarza, un joven de 29 años que es el testigo clave en el caso de lavado de activos contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, al confirmar una reunión entre ella, entonces candidata a la vicepresidencia, y un empresario pesquero quien le habría financiado la campaña electoral.

Este último asegura no haberse percatado aún si el Congreso engrosó su cuentas bancaria con un bono extra que no le correspondía. “No he visto ni tengo información de su depósito”, señaló a “Punto Final”.

En tanto, la administración del Parlamento aseguró que a la fecha se ha logrado recuperar más de S/166 mil destinados de manera equivocada a 57 extrabajadores .

Sin embargo, aún hay 30 extrabajadores que no han devuelto el dinero. De estos, tres habrían regresado a trabajar al Parlamento y los 27 restantes serían denunciados por la procuraduría de ese poder del Estado.

El exoficial Mayor del Congreso José Cevasco señaló que lo sucedido es responsabilidad de quienes manejan la administración del Poder Legislativo.

“La ineficiencia de algunos empleados del Congreso ha hecho que se pague en forma indebida un dinero el cual debió ser descontado”, remarcó.

“En los últimos 20 años, ¿cuántas veces ha sucedido ese error? Solo ahora, el problema es que existe en el Parlamento una alta rotación de empleados en el servicio parlamentario”, sentenció.