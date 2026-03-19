La candidata a la Presidencia de la República de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la denuncia contra el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por presunto abuso sexual, y advirtió que, de confirmarse los hechos, el funcionario no debería continuar en el cargo.

“No he podido ver todo el reportaje, pero lo que usted me está relatando es profundamente preocupante y, de ser así, esperamos que una persona que tiene ese tipo de acusaciones no ejerza este cargo”, dijo para Canal N desde Arequipa.

En esa línea, Fujimori sostuvo que este caso representa una prueba para el presidente Balcázar para que pueda deslindar sobre sus supuestas opiniones de que apoya las relaciones íntimas en edad adolescente.

“Este es el mejor momento en que el presidente tiene la oportunidad de saber cómo es su actuar ante estos hechos”, añadió.

Asimismo, recordó que Miralles había planteado una reforma en la estatal petrolera, que incluía la reducción de gerencias, y expresó su preocupación por decisiones posteriores que irían en sentido contrario.

“Ella había planteado una reforma para Petroperú que es importante. A su salida, que se haya dado un incremento (de dinero para la petrolera) tan grande nos llama la atención”, dijo.

Fujimori también planteó la necesidad de replantear el rol del Estado en el sector hidrocarburos, apostando por una mayor participación del sector privado en áreas de mayor riesgo, mientras el Estado se mantiene en la distribución.

Finalmente, cuestionó la falta de reacción del Gobierno frente a las muertes registradas en Arequipa a causa de las lluvias, señalando que se trata de situaciones previsibles en el país.