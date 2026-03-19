Resumen

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cree que la salida de Denisse Miralles se produjo debido a los planes que tenía para Petroperú. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cree que la salida de Denisse Miralles se produjo debido a los planes que tenía para Petroperú. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata a la Presidencia de la República de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la denuncia contra el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por presunto abuso sexual, y advirtió que, de confirmarse los hechos, el funcionario no debería continuar en el cargo.

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