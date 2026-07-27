El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El desafío estructural de la sociedad peruana

“¿Cómo evitar que una educación desprovista de valores siga produciendo potenciales delincuentes? La respuesta exige transformar de raíz la cultura institucional del sector pedagógico”.

    José Dextre Chacón
    Por

    Presidente de la Universidad Científica del Sur

    jdextre@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Con el cierre del proceso electoral, el partido elegido asume la responsabilidad histórica de gestionar y resolver los grandes problemas nacionales para orientar a la sociedad peruana hacia el desarrollo pleno. Durante la campaña, la ciudadanía fue categórica al señalar sus prioridades: la urgencia de resolver la inseguridad ciudadana y derrotar a la delincuencia y a la corrupción. No obstante, las propuestas presentadas carecieron de la claridad necesaria para abordar, en paralelo, la raíz estructural de estos severos problemas: la profunda crisis educativa que actúa como cantera de los ciudadanos que optan por la criminalidad. Así, la mayoría de los planteamientos se limitaron a afrontar la coyuntura inmediata, dejando de lado las causas estructurales y su profunda vinculación con el tejido educativo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.