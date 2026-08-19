Una puerta al mundo para el talento peruano

Elegir el camino educativo es una decisión que muchos padres consideran desde los primeros años de sus hijos, al escoger el colegio donde empezarán a formarse, y que vuelve con nuevos matices cuando imaginan su futuro universitario. Implica evaluar costos, idioma, seguridad, calidad académica, experiencia de vida y empleabilidad. También exige preguntarse qué formación permitirá que ese estudiante desarrolle su potencial con autonomía, criterio y proyección global.

Para los jóvenes peruanos, esa elección ocurre hoy en un mercado laboral que premia el dominio del inglés, el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación y la experiencia internacional. En ese proceso, el Reino Unido debe ocupar un lugar central.

Los títulos universitarios británicos son reconocidos por su prestigio académico. Pero su valor va más allá de obtener una credencial internacional. Significa ser parte de una tradición educativa que combina excelencia, creatividad, debate, investigación aplicada y una mirada global. En una época marcada por la sobreabundancia de información y el avance acelerado de la inteligencia artificial, esa diferencia es decisiva: los estudiantes aprenden a cuestionar el conocimiento, aplicarlo y convertirlo en soluciones.

Ese enfoque importa porque las economías más dinámicas necesitan personas capaces de resolver problemas nuevos, trabajar con equipos diversos y adaptarse a tecnologías emergentes. El Reino Unido ofrece precisamente ese ecosistema: universidades de reconocimiento mundial, innovación de alto impacto, vínculos con la industria y una cultura académica que promueve la autonomía intelectual. También ofrece una experiencia multicultural que prepara a los estudiantes para trabajar con estándares globales, disciplina y perspectiva.

La evidencia es alentadora. Una encuesta global del British Council a egresados internacionales encontró que casi nueve de cada diez consiguieron empleo dentro de los 12 meses posteriores a su graduación, y una amplia mayoría señaló que su calificación británica fue un requisito o una ventaja. En el Perú, donde el inglés es fundamental para sectores clave, esa combinación tiene un valor especial.

También es importante mirar la inversión educativa en su conjunto. Estudiar fuera exige planificación rigurosa, pero el modelo británico ofrece ventajas que muchas familias no siempre consideran: en buena parte del Reino Unido, los pregrados suelen durar solo tres años y muchas maestrías, apenas un año. Esto puede reducir costos de matrícula y manutención frente a destinos con programas más largos, y permite incorporarse antes al mercado laboral. A ello se suman becas competitivas, como el programa de becas de maestría del Gobierno británico – Chevening, apoyos de distintas universidades británicas y un proceso de visa estudiantil claro, con información oficial disponible para planificar con anticipación.

Y hoy existen más rutas para acceder a una educación británica. La Universidad del Pacífico ofrece programas de doble grado con London School of Economics, en áreas como economía, negocios, ciencia de datos y políticas públicas.

Una ruta especialmente prometedora es el programa NCUK en la UPC. A través de sus ‘pathways’, los estudiantes pueden iniciar su formación en Lima, fortalecer su preparación académica y luego progresar hacia universidades del Reino Unido. Este modelo hace que la educación internacional sea más planificable y accesible: prepara mejor la transición académica, cultural y económica. NCUK conecta a estudiantes con universidades de alto prestigio, como Manchester, Bristol, Sheffield, Durham, Queen Mary University of London y Leeds.

El valor de la educación británica no es ajeno al Perú. Los colegios de tradición británica han contribuido durante generaciones a formar estudiantes con dominio del inglés, apertura internacional y altas expectativas académicas. Seguir el camino en universidades británicas extiende ese puente hacia nuevas oportunidades.

Porque cuando un estudiante peruano accede a una educación de excelencia global, no solo transforma su propio futuro, también abre nuevos caminos para el Perú.