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Una puerta al mundo para el talento peruano

“Los títulos universitarios británicos son reconocidos por su prestigio académico. Pero su valor va más allá de obtener una credencial internacional”.

    Su-Lin Garbett-Shiels
    Por

    Embajadora del Reino Unido en el Perú

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    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Elegir el camino educativo es una decisión que muchos padres consideran desde los primeros años de sus hijos, al escoger el colegio donde empezarán a formarse, y que vuelve con nuevos matices cuando imaginan su futuro universitario. Implica evaluar costos, idioma, seguridad, calidad académica, experiencia de vida y empleabilidad. También exige preguntarse qué formación permitirá que ese estudiante desarrolle su potencial con autonomía, criterio y proyección global.

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