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Una pequeña revolución educativa

“Aprender a leer es mucho más que aprobar un curso. Un niño que llega a tercero o cuarto de primaria sin comprender adecuadamente lo que lee tendrá dificultades en prácticamente todas las materias”.

    Lucía Montero de Benavides
    Por

    Presidenta del Directorio de Enseña Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En el Perú estamos acostumbrados a hablar de la educación como un problema enorme. Discutimos presupuestos, infraestructura, currículos, salarios y reformas. Todo ello importa. Pero quizá deberíamos comenzar por una pregunta más sencilla: ¿nuestros niños están aprendiendo a leer a la edad que corresponde?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.