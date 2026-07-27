El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El Congreso que juró por sus muertos

“El punto crítico consiste en anticipar si la Mesa Directiva se dedicará los próximos cinco años a administrar el conflicto de memorias”.

    Martín Cabrera Marchán
    Por

    Consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La juramentación de nuestro Congreso suele leerse como folclore: frases largas, dedicatorias, arengas, y demás en castellano o quechua. Pero esta juramentación podemos leerla de otra manera. De los 190 electos, apenas 32 se limitaron a decir «sí, juro»; el 83 % restante usó sus diez segundos para inscribir una causa, un territorio o un muerto. Eso no es color local; es el primer censo político de la legislatura, y viene gratis.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.