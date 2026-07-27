El fenómeno mundial del anime entra en su etapa más decisiva. Tras el emocionante cierre del ‘Arco del Entrenamiento de los Pilares’, los fanáticos de todo el mundo se preparan para el clímax de la historia creada por Koyoharu Gotouge: "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle". A continuación te contamos la hora de estreno en Crunchyroll de la que fue una de las mejores y más taquilleras películas animadas de todos los tiempos.

Horarios de estreno de “Demon Slayer: El Castillo Infinito” en Latinoamérica

El lanzamiento global de la película se realizará simultáneamente tomando como referencia las 8:00 AM Hora del Pacífico (PT). Consulta la hora exacta a la que estará disponible según tu país:

México: 09:00 A.M.

09:00 A.M. Guatemala: 09:00 A.M.

09:00 A.M. Honduras: 09:00 A.M.

09:00 A.M. El Salvador: 09:00 A.M.

09:00 A.M. Nicaragua: 09:00 A.M.

09:00 A.M. Costa Rica: 09:00 A.M.

09:00 A.M. Perú: 10:00 A.M.

10:00 A.M. Colombia: 10:00 A.M.

10:00 A.M. Ecuador: 10:00 A.M.

10:00 A.M. Panamá: 10:00 A.M.

10:00 A.M. Chile: 11:00 A.M.

11:00 A.M. Venezuela: 11:00 A.M.

11:00 A.M. Bolivia: 11:00 A.M.

11:00 A.M. Paraguay: 11:00 A.M.

11:00 A.M. Puerto Rico: 11:00 A.M.

11:00 A.M. República Dominicana: 11:00 A.M.

11:00 A.M. Argentina: 12:00 P.M. (Mediodía)

12:00 P.M. (Mediodía) Uruguay: 12:00 P.M. (Mediodía)

La película estará disponible desde el primer minuto tanto con su doblaje original al japonés (con subtítulos en español) como con el doblaje al español latino.

Sinopsis oficial: ¿De qué trata “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle ”?

“Tras la repentina aparición de Muzan Kibutsuji en la sede de la organización y el trágico sacrificio del patrón Kagaya Ubuyashiki, los Cazadores de Demonios son emboscados y transportados a una dimensión cambiante y sin fin: el Castillo Infinito. Dentro de esta fortaleza dominada por Nakime, Tanjiro Kamado, los Pilares y el resto de los cazadores deberán librar batallas desesperadas contra las Lunas Superiores restantes (Akaza, Doma y Kokushibo) en una carrera contra el tiempo para erradicar al Rey de los Demonios de una vez por todas.”

¿Cómo ver “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle ” en Crunchyroll?

Para no perderte el estreno este 28 de julio, solo debes seguir estos sencillos pasos:

Crea o accede a tu cuenta: Entra a la web oficial de Crunchyroll o descarga la app en tu Smart TV, smartphone, consola de videojuegos o tablet.The Economic Times Suscripción activa: El largometraje requiere una suscripción Crunchyroll Premium (planes Fan o Mega Fan). Si eres usuario nuevo, puedes aprovechar la prueba gratuita de 7 días.Crunchyroll Busca el título: En el buscador de la app, escribe “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” o “El Castillo Infinito”.Wikipedia Configura tu idioma: Selecciona tu preferencia de audio (japonés o español) y subtítulos antes de darle a Play.

Tráiler oficial de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle”

Ficha técnica de “ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle ”