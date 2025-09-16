“Demon Slayer: Infinity Castle” Parte 2: ¿cuándo saldrá la segunda película?

Después del éxito de “Demon Slayer: Infinity Castle”, se ha la segunda parte de la película tiene pensado estrenarse en 2027. Aunque el estudio de animación Ufotable no ha confirmado una fecha oficial, la mayoría de los informes y rumores de la industria apuntan a que esta sería la fecha de lanzamiento.

Esta posible fecha encaja con la línea de tiempo de producción del estudio, que se toma su tiempo para mantener la alta calidad de animación que caracteriza a la serie. Se espera que la trilogía de películas que adaptará el arco final de “Demon Slayer” concluya alrededor de 2029.

Sinopsis de “Demon Slayer: Infinity Castle” Parte 2

La segunda parte de la película continuará con las intensas batallas dentro del laberíntico Castillo Infinito. La trama adaptará capítulos cruciales del manga, centrándose en los enfrentamientos más esperados. Los cazadores de demonios, incluyendo a Kanao, Inosuke y el resto de los Pilares, seguirán luchando por sus vidas contra las Lunas Superiores, mientras la narrativa se dirige hacia la confrontación final con Muzan Kibutsuji.

Esta película se centrará en los duelos de los personajes principales contra las Lunas Superiores restantes, como la batalla de Kanao e Inosuke contra Doma, y los enfrentamientos de los Pilares Himejima y Shinazugawa. El ritmo será frenético y lleno de acción, con revelaciones clave que profundizarán en la historia de los personajes y sus lazos.

Ficha Técnica de “Demon Slayer: Infinity Castle” - Parte 2