“Demon Slayer: Infinity Castle”: ¿Tiene escenas post créditos?

La gran batalla de “Demon Slayer: Infinity Castle” ya se ha estrenado en varias salas de cine en todo el mundo y es por eso que después de haber podido ver la película te contamos si la cinta tiene o no escenas post créditos para que te quedes hasta el final de todo.

¿“Demon Slayer: Castillo Infinito” tiene escenas post créditos?

Una de las preguntas más comunes entre los fanáticos que van al cine a ver “Demon Slayer: Castillo Infinito” es si la cinta incluye una escena post-créditos. La respuesta es clara: no la tiene. Haruo Sotozaki y Ufotable optaron por un cierre directo, poderoso y lleno de emoción que no necesita añadidos extra para impactar al público. El desenlace funciona como un broche perfecto para el primer capítulo de esta trilogía final, dejando la tensión y las expectativas bien altas para lo que vendrá en las siguientes entregas.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Sinopsis oficial

La historia nos transporta al aterrador Castillo Infinito, dominio del demonio Muzan Kibutsuji, donde Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y los Pilares deben enfrentar a los Doce Lunas Superiores en una guerra definitiva por la supervivencia de la humanidad. Con combates deslumbrantes, revelaciones inesperadas y flashbacks que nos muestran los pasados trágicos de varios antagonistas, esta primera parte de la trilogía final marca el inicio del enfrentamiento más épico de la franquicia.

Personajes principales

Tanjiro Kamado – El protagonista que sigue luchando con determinación y compasión.

– El protagonista que sigue luchando con determinación y compasión. Nezuko Kamado – Su hermana demonio, clave en la batalla final contra Muzan.

– Su hermana demonio, clave en la batalla final contra Muzan. Zenitsu Agatsuma – El espadachín del rayo, cuya pelea se convierte en una de las más memorables.

– El espadachín del rayo, cuya pelea se convierte en una de las más memorables. Inosuke Hashibira – El feroz guerrero de la máscara de jabalí, siempre entregado al combate.

– El feroz guerrero de la máscara de jabalí, siempre entregado al combate. Giyu Tomioka – Pilar del Agua, pieza esencial en la batalla contra Akaza.

– Pilar del Agua, pieza esencial en la batalla contra Akaza. Kyojuro Rengoku (flashback) – Su recuerdo sigue inspirando a los cazadores.

– Su recuerdo sigue inspirando a los cazadores. Akaza – Uno de los demonios más poderosos, cuya trágica historia se revela en esta película.

– Uno de los demonios más poderosos, cuya trágica historia se revela en esta película. Kokushibo – Luna Superior Uno, un enemigo de presencia imponente.

– Luna Superior Uno, un enemigo de presencia imponente. Muzan Kibutsuji – El villano definitivo, centro del conflicto en el Castillo Infinito.

Tráiler oficial

Ficha técnica