Escucha la noticia
“Demon Slayer: Infinity Castle”: ¿Tiene escenas post créditos?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La gran batalla de “Demon Slayer: Infinity Castle” ya se ha estrenado en varias salas de cine en todo el mundo y es por eso que después de haber podido ver la película te contamos si la cinta tiene o no escenas post créditos para que te quedes hasta el final de todo.
¿“Demon Slayer: Castillo Infinito” tiene escenas post créditos?
Una de las preguntas más comunes entre los fanáticos que van al cine a ver “Demon Slayer: Castillo Infinito” es si la cinta incluye una escena post-créditos. La respuesta es clara: no la tiene. Haruo Sotozaki y Ufotable optaron por un cierre directo, poderoso y lleno de emoción que no necesita añadidos extra para impactar al público. El desenlace funciona como un broche perfecto para el primer capítulo de esta trilogía final, dejando la tensión y las expectativas bien altas para lo que vendrá en las siguientes entregas.
Newsletter Saltar Intro
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
Sinopsis oficial
La historia nos transporta al aterrador Castillo Infinito, dominio del demonio Muzan Kibutsuji, donde Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y los Pilares deben enfrentar a los Doce Lunas Superiores en una guerra definitiva por la supervivencia de la humanidad. Con combates deslumbrantes, revelaciones inesperadas y flashbacks que nos muestran los pasados trágicos de varios antagonistas, esta primera parte de la trilogía final marca el inicio del enfrentamiento más épico de la franquicia.
Personajes principales
- Tanjiro Kamado – El protagonista que sigue luchando con determinación y compasión.
- Nezuko Kamado – Su hermana demonio, clave en la batalla final contra Muzan.
- Zenitsu Agatsuma – El espadachín del rayo, cuya pelea se convierte en una de las más memorables.
- Inosuke Hashibira – El feroz guerrero de la máscara de jabalí, siempre entregado al combate.
- Giyu Tomioka – Pilar del Agua, pieza esencial en la batalla contra Akaza.
- Kyojuro Rengoku (flashback) – Su recuerdo sigue inspirando a los cazadores.
- Akaza – Uno de los demonios más poderosos, cuya trágica historia se revela en esta película.
- Kokushibo – Luna Superior Uno, un enemigo de presencia imponente.
- Muzan Kibutsuji – El villano definitivo, centro del conflicto en el Castillo Infinito.
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
Tráiler oficial
Ficha técnica
- Título original: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle (鬼滅の刃 無限城編)
- Título en español: Demon Slayer: Castillo Infinito
- Director: Haruo Sotozaki
- Estudio de animación: Ufotable
- Basado en el manga de: Koyoharu Gotouge
- Género: Acción, Fantasía, Drama, Shōnen
- Duración: 2 horas aprox.
- Música: Yuki Kajiura y Go Shiina
- Tema principal: Aimer / LiSA
- Distribuidora: Aniplex / Toho
- Formato: Trilogía de películas (Castillo Infinito Parte 1)
TE PUEDE INTERESAR
- “Demon Slayer: Infinity Castle” también estará disponible en 4D: fecha de estreno de la película en MX4D y 4DX en Japón
- “Demon Slayer: Infinity Castle” amenaza con superar en Japón a una película que es todo un clásico de Studio Ghibli
- “Demon Slayer: Infinity Castle” rompe nuevo récord: logra lo que ninguna otra película había conseguido antes en Japón
Contenido Sugerido
Contenido GEC