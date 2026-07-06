Crunchyroll, la plataforma líder para los amantes de la animación japonesa, ha hecho el anuncio que millones de fans esperaban: “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito” llegará a su catálogo global el próximo 28 de julio.

Esta producción, que ya ha hecho historia rompiendo récords de taquilla en los cines, llega oficialmente al streaming (a excepción de Japón y China continental). Si quieres conocer todos los detalles sobre el lanzamiento, los idiomas disponibles y dónde más podrás disfrutarla, sigue leyendo.

Fecha de estreno y formatos: ¿Cómo ver “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito” en Crunchyroll?

La espera ha terminado para la comunidad de cazadores de demonios. A partir del 28 de julio, la plataforma de Crunchyroll habilitará el acceso a esta obra maestra. Para garantizar la mejor experiencia para todos los usuarios de habla hispana, el estreno vendrá acompañado de múltiples opciones de audio:

Versión original: En japonés con subtítulos en español.

En japonés con subtítulos en español. Versión localizada: Con un doblaje al español de alta calidad, manteniendo las voces oficiales que han acompañado a la serie.

Para quienes se preguntan qué abarca este lanzamiento, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito” es la primera entrega de una ambiciosa e histórica trilogía cinematográfica. Estas tres películas se encargarán de adaptar el arco final del manga original de Koyoharu Gotouge, representando la batalla definitiva entre el Cuerpo de Exterminio de Demonios y el temible Muzan Kibutsuji junto a sus Lunas Crecientes.

Sinopsis de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito”

La historia nos reencuentra con Tanjiro Kamado, el joven de gran corazón que se unió al Cuerpo de Exterminio de Demonios con un único objetivo: erradicar a las criaturas de la noche y encontrar la forma de devolverle la humanidad a su hermana menor, Nezuko, quien fue convertida en demonio.

Tras incontables batallas, pérdidas dolorosas y un entrenamiento infatigable, Tanjiro y los Pilares se adentran en el laberíntico y peligroso Castillo Infinito, el territorio enemigo donde se decidirá el destino de la humanidad.

Una producción aclamada por la crítica y nominada a grandes premios

El largometraje ha acumulado prestigiosas menciones que validan su altísimo nivel de animación y narrativa:

Golden Globes: Nominada en la categoría de Mejor Película Animada.

Nominada en la categoría de Mejor Película Animada. Producers Guild of America (PGA): Nominada a Mejor Producción de Largometraje Animado.

Nominada a Mejor Producción de Largometraje Animado. Premios BAFTA: Logró formar parte de la selecta lista preliminar (longlist) en la categoría de Mejor Película Animada.

Este respaldo de la crítica demuestra que el trabajo del estudio ufotable sigue empujando los límites de lo que la animación digital y tradicional pueden lograr en la pantalla grande y chica.

Compra digital y preventas: Más opciones para los fans

Si además de verla en streaming quieres tener esta joya cinematográfica en tu colección digital, Crunchyroll y sus aliados han confirmado que la película estará disponible para compra digital a partir del mismo 28 de julio en territorios seleccionados, incluyendo Norteamérica.

Podrás adquirirla a través de las siguientes plataformas:

Apple TV

Prime Video

Google Play

YouTube

Las preventas digitales comenzarán el 4 de julio en plataformas selectas, por lo que podrás asegurar tu copia con semanas de anticipación.

Ficha Técnica