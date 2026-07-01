La temporada de invierno por esta parte del mundo arranca con fuerza y las plataformas de streaming preparan sus mejores cartas para cautivar a los fanáticos de la animación japonesa. Si estás buscando planificar tus maratones, te presentamos la lista completa de estrenos anime en Crunchyroll para el mes de julio 2026. Desde esperados regresos en simulcast hasta prometedoras adaptaciones con doblaje al español, la agenda viene cargada de acción, romance, comedia y fantasía.

A continuación, te contamos día por día los títulos que se incorporan al catálogo durante la primera quincena del mes para que no te pierdas ningún detalle.

Estrenos de anime el miércoles 1 de julio

El inicio de mes arranca con propuestas que combinan los enredos escolares y la fantasía de niveles extremos:

Hana-Kimi – Temporada 2 (Signal.MD): Regresa Mizuki Ashiya para pasar otro año haciéndose pasar por un chico en un colegio varonil. Aunque su ídolo Sano ya conoce su secreto, la situación se complica con los sentimientos de Nakatsu. Llegará con una premier especial de dos episodios y contará con doblaje en español .

Regresa Mizuki Ashiya para pasar otro año haciéndose pasar por un chico en un colegio varonil. Aunque su ídolo Sano ya conoce su secreto, la situación se complica con los sentimientos de Nakatsu. Llegará con una especial de dos episodios y contará con . The Villager of Level 999 (Brain’s Base): En un mundo donde los aldeanos son los más débiles, Koji Kagami rompe las reglas al alcanzar el Nivel 999. Junto a Alice, la hija del Rey Demonio, buscará la coexistencia pacífica entre humanos y demonios.

Lanzamientos programados para el jueves 2 de julio

El segundo día del mes se destaca por una gran variedad de géneros, desde propuestas musicales hasta el regreso de versiones muy queridas:

BanG Dream! YUME ∞ MITA (NICHICALINE): Anon llega tarde a la Academia Haneoka y decide formar una banda de chicas reclutando a la inadaptada Tomori, descubriendo juntas el poder de la música.

Anon llega tarde a la Academia Haneoka y decide formar una banda de chicas reclutando a la inadaptada Tomori, descubriendo juntas el poder de la música. Dara-san of Reiwa (Asahi Production): Las cómicas aventuras de los hermanos Hinata y Kaoru tras entablar una inesperada amistad con una torpe diosa serpiente en un bosque prohibido.

Las cómicas aventuras de los hermanos Hinata y Kaoru tras entablar una inesperada amistad con una torpe diosa serpiente en un bosque prohibido. KAIJU GIRL CARAMELISE (LIDENFILMS): Kuroe Akaishi intenta llevar una vida normal, pero sus emociones fuertes la transforman en un kaiju gigante, complicando su flechazo con el chico popular de la clase. Incluye doblaje en español .

Kuroe Akaishi intenta llevar una vida normal, pero sus emociones fuertes la transforman en un kaiju gigante, complicando su flechazo con el chico popular de la clase. Incluye . Bungo Stray Dogs WAN! 2 (Nomad and bones): El tierno y divertido spin-off chibi regresa para enfrentar a la Agencia de Detectives Armados y la Mafia de Port contra nuevas facciones como el Gremio y los Hunting Dogs.

El tierno y divertido spin-off chibi regresa para enfrentar a la Agencia de Detectives Armados y la Mafia de Port contra nuevas facciones como el Gremio y los Hunting Dogs. Crowned in a Hundred Days (LAN Studio): Un thriller de época que estrena con premier de dos episodios. Ming busca venganza contra un rey tirano, descubriendo que el verdadero monarca fue expulsado de su cuerpo y tienen 100 días para recuperar el trono.

Un thriller de época que estrena con de dos episodios. Ming busca venganza contra un rey tirano, descubriendo que el verdadero monarca fue expulsado de su cuerpo y tienen 100 días para recuperar el trono. The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System (GoHands): Elymas Edvaughn es repudiado al despertar la clase “Caballero Pesado”, pero usa sus recuerdos de otra vida en un juego de realidad virtual para reescribir su destino.

Nuevas series de anime el viernes 3 de julio

La víspera del fin de semana introduce historias de superación personal, supervivencia y segundas oportunidades:

Draw This, Then Die! (Shin-Ei Animation): Ai Yasumi, una estudiante de la isla de Izu Oshima, se sumerge en el apasionante y desafiante viaje de crear sus propias historias de manga.

Ai Yasumi, una estudiante de la isla de Izu Oshima, se sumerge en el apasionante y desafiante viaje de crear sus propias historias de manga. The Frontier Lord Begins with Zero Subjects (animation studio42): Un héroe de guerra recibe un dominio totalmente desierto. Su vida cambiará cuando conozca a Alna, una chica con cuernos que le mostrará el potencial de sus tierras.

Un héroe de guerra recibe un dominio totalmente desierto. Su vida cambiará cuando conozca a Alna, una chica con cuernos que le mostrará el potencial de sus tierras. Please Excuse My Younger Brothers (Lay-duce): La convivencia de Ito Narita se vuelve un caos al tener que adaptarse a su nueva familia y convertirse en la hermana mayor de cuatro complicados hermanastros.

La convivencia de Ito Narita se vuelve un caos al tener que adaptarse a su nueva familia y convertirse en la hermana mayor de cuatro complicados hermanastros. I Became a Legend after My 10 Year-Long Last Stand (GEKKOU): Tras derrotar al Rey Demonio, el mago Luck regresa 10 años después. Al ver que el mundo lo cree muerto, decide empezar desde cero con la identidad oculta de “Lock”.

El gran despliegue de estrenos del sábado 4 de julio

El primer sábado de julio concentra la mayor cantidad de novedades de la temporada, abarcando desde grandes regresos de fantasía hasta romances aristocráticos:

Recommendations from Iwamoto-Senpai (Studio Deen): En el Japón de 1910, un estudiante militar investiga misterios paranormales y recluta a jóvenes con habilidades sobrenaturales.

En el Japón de 1910, un estudiante militar investiga misterios paranormales y recluta a jóvenes con habilidades sobrenaturales. BLACK TORCH (100studio): El shinobi adolescente Jiro une fuerzas con el gato mononoke Rago, desatando un conflicto entre humanos y seres espectrales. Contará con doblaje en español .

El shinobi adolescente Jiro une fuerzas con el gato mononoke Rago, desatando un conflicto entre humanos y seres espectrales. Contará con . Jaadugar: A Witch in Mongolia (Science Saru): Sitara busca venganza contra el Imperio mongol tras ser tomada cautiva por el cuarto príncipe del imperio.

Sitara busca venganza contra el Imperio mongol tras ser tomada cautiva por el cuarto príncipe del imperio. Skeleton Knight in Another World – Temporada 2 (Aura Studio): Arc, el Caballero Esqueleto, continúa su viaje junto a Ariane y Ponta, enfrentándose esta vez al conde Hilk para liberar a los oprimidos.

Arc, el Caballero Esqueleto, continúa su viaje junto a Ariane y Ponta, enfrentándose esta vez al conde Hilk para liberar a los oprimidos. Magical Girl Lyrical Nanoha EXCEEDS Gun Blaze Vengeance (Seven Arcs): Shiina Kuze se une a la batalla espacial para proteger a su hermana y salvar a la humanidad tras tres décadas de invasión.

Shiina Kuze se une a la batalla espacial para proteger a su hermana y salvar a la humanidad tras tres décadas de invasión. The Ogre’s Bride (Colored Pencil Animation Japan): La fantasía romántica de una chica común cuyo destino cambia por completo al ser elegida como la novia de un apuesto monstruo.

La fantasía romántica de una chica común cuyo destino cambia por completo al ser elegida como la novia de un apuesto monstruo. GROW UP SHOW -Sunflower Circus- (A-1 Pictures and Psyde Kick Studio): Mizuka se suma a una compañía circense en problemas con el objetivo de devolverle la gloria bajo la carpa.

Mizuka se suma a una compañía circense en problemas con el objetivo de devolverle la gloria bajo la carpa. The Duke’s Son Claims He Won’t Love Me Yet Showers Me with Adoration (Zero-G x Glass): Tras una propuesta de matrimonio inesperada, Elsa debe lidiar con las drásticas idas y vueltas emocionales de su nuevo esposo, el noble Julius.

Tras una propuesta de matrimonio inesperada, Elsa debe lidiar con las drásticas idas y vueltas emocionales de su nuevo esposo, el noble Julius. Rich Girl Caretaker: I’m Secretly the Caregiver of the Most Popular Girl in This Rich Kid School (Brain’s Base): Itsuki Tomonari descubre que la perfecta y elegante Hinako es un desastre en privado, convirtiéndose en su cuidador secreto las 24 horas del día.

Domingo 5 de julio: Continuaciones y esperados regresos

Los domingos se consolidan como los días fuertes para las franquicias de renombre mundial y las nuevas temporadas de los isekai más populares:

ONE PIECE HEROINES (Toei Animation): Una historia centrada en Nami, quien termina convirtiéndose en modelo para un diseñador de zapatos tras un encuentro fortuito en una tienda.

Una historia centrada en Nami, quien termina convirtiéndose en modelo para un diseñador de zapatos tras un encuentro fortuito en una tienda. Iron Wok Jan! (TROYCA): Una intensa y competitiva historia culinaria donde Jan, un desquiciado maestro de la cocina china, desafía toda ética para vencer a sus rivales.

Una intensa y competitiva historia culinaria donde Jan, un desquiciado maestro de la cocina china, desafía toda ética para vencer a sus rivales. Let’s go KAIKIGUMI (C-Station): Las hilarantes andanzas de un hombre asustadizo atrapado en los asuntos sobrenaturales de la organización Kaiki-gumi.

Las hilarantes andanzas de un hombre asustadizo atrapado en los asuntos sobrenaturales de la organización Kaiki-gumi. The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You – Temporada 3 (Bibury Animation Studios): Continúa la odisea de Rentaro Aijo para mantener felices a sus múltiples almas gemelas bajo la advertencia divina. Estará disponible con doblaje en español .

Continúa la odisea de Rentaro Aijo para mantener felices a sus múltiples almas gemelas bajo la advertencia divina. Estará disponible con . Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Temporada 3 (Studio Bind): La aclamada historia de reencarnación de Rudeus Greyrat inicia una nueva etapa de aventuras y madurez en este vasto mundo de fantasía. Contará con doblaje en español .

La aclamada historia de reencarnación de Rudeus Greyrat inicia una nueva etapa de aventuras y madurez en este vasto mundo de fantasía. Contará con . You and I Are Polar Opposites – Temporada 2 (Lapin Track): Regresa el tierno romance escolar entre la extrovertida Suzuki y el reservado Tani. Se emitirá con doblaje en español .

Regresa el tierno romance escolar entre la extrovertida Suzuki y el reservado Tani. Se emitirá con . Goodbye, Lara (Kinema Citrus): Tras convertirse en espuma de mar hace 200 años, la sirena Lara despierta en el lago Biwa para tener una última oportunidad de encontrar el amor verdadero.

Tras convertirse en espuma de mar hace 200 años, la sirena Lara despierta en el lago Biwa para tener una última oportunidad de encontrar el amor verdadero. Anime AzurLane: Slow Ahead! – Temporada 2 (CANDY BOX): Las divertidas vivencias y travesuras cotidianas de las chicas barco en el puerto naval.

Las divertidas vivencias y travesuras cotidianas de las chicas barco en el puerto naval. The World’s Strongest Rearguard (MAHO FILM): Arihito Atobe reencarna en un mundo de fantasía y destaca en la inusual clase de “retaguardia”, ganando el afecto de su grupo de aventureras.

Títulos confirmados para el lunes 6 de julio

El inicio de semana llega con tramas de intriga palaciega y el retorno de comedias universitarias de culto:

A Livid Lady’s Guide to Getting Even: How I Crushed My Homeland with My Mighty Grimoires (Comet): Tras ser traicionada por el príncipe, la noble Elizabeth huye con grimorios legendarios para planear su definitivo regreso triunfal.

Tras ser traicionada por el príncipe, la noble Elizabeth huye con grimorios legendarios para planear su definitivo regreso triunfal. Grand Blue Dreaming – Temporada 3 (Zero-G and Liber): Las alocadas y alcohólicas travesuras de Iori se trasladan al extranjero cuando es reclutado para ayudar en una nueva tienda de buceo en Palau.

Las alocadas y alcohólicas travesuras de Iori se trasladan al extranjero cuando es reclutado para ayudar en una nueva tienda de buceo en Palau. Love Unseen Beneath the Clear Night Sky (MAKARIA): Un emotivo drama donde Kakeru intenta encontrar la manera de cumplir el deseo de Koharu, una chica ciega que sueña con ver fuegos artificiales.

Un emotivo drama donde Kakeru intenta encontrar la manera de cumplir el deseo de Koharu, una chica ciega que sueña con ver fuegos artificiales. Oh Boy, Was I Wrong About Her (Project No. 9): Hayato se reencuentra con su amiga de la infancia Haruki, descubriendo que la antigua tomboy se ha convertido en la chica más popular de la preparatoria.

Hayato se reencuentra con su amiga de la infancia Haruki, descubriendo que la antigua tomboy se ha convertido en la chica más popular de la preparatoria. The Insipid Prince’s Furtive Grab for The Throne (MAHO FILM): Arnold finge ser un príncipe incompetente ante el imperio, mientras oculta su verdadera identidad como un poderoso aventurero de grado SS.

Estrenos del martes 7 de julio al miércoles 8 de julio y más allá

La lista cierra con una mezcla de clásicos recuperados, adaptaciones de webtoons coreanos y esperadas secuelas: