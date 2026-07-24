Luego de morir y transformarse en espuma, Lara renace dos siglos después en el lago Biwa (Prefectura de Shiga, Japón), donde aprende a adaptarse al mundo humano y está decidida a encontrar el amor verdadero en “Goodbye, Lara” (“Sayonara Rara” en su idioma), anime que reimagina el cuento de “La sirenita” de Hans Christian Andersen. Debido a que tiene un tono similar, ya que aborda temáticas melancólicas y reflexivas sobre la pérdida y el paso del tiempo, algunos la han comparado con “Frieren: Beyond Journey’s End”. ¿Cuántos episodios tiene y cuándo se estrenan?
Debido a que los primeros capítulos del anime dirigido por Takushi Koide ya están disponibles en Crunchyroll, ya se conoce que la crítica especializada y el público han recibido la serie con comentarios sumamente positivos. Se destaca el uso prioritario de animación tradicional hecha a mano (con un estilo retro que recuerda a los años 90).
Asimismo, han elogiado enormemente su simbología de colores, su música y los inesperados giros modernos de “Goodbye Lara”, que fue producida por el estudio Kinema Citrus, cuenta con el guion de Anna Kawahara, y el diseño de personajes de Shiori Tani.
¿CÓMO VER “GOODBYE, LARA”?
El primer capítulo de “Goodbye, Lara” se estrenó el 5 de julio de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional. Cada semana se emite un nuevo episodio.
Por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS DE “GOODBYE, LARA”?
La primera temporada de “Goodbye Lara”, que cuenta con Yuma Yamaguchi como encargado de la banda sonora y con Haru Yamada como director de sonido, tiene doce episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “GOODBYE, LARA”
- Episodio 1: 5 de julio de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 2: 12 de julio de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 3: 19 de julio de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 4: 26 de julio de 2026
- Episodio 5: 2 de agosto de 2026
- Episodio 6: 9 de agosto de 2026
- Episodio 7: 16 de agosto de 2026
- Episodio 8: 23 de agosto de 2026
- Episodio 9: 30 de agosto de 2026
- Episodio 10: 6 de septiembre de 2026
- Episodio 11: 13 de septiembre de 2026
- Episodio 12: 20 de septiembre de 2026
¿A QUÉ HORA VER “GOODBYE, LARA”?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|8:30 a.m. (PT) /11:30 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:30 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:30 a.m.
|Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:30 a.m.
|Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:30 p.m.
|España
|5:30 p.m.
TRÁILER DE “GOODBYE, LARA”
¿DE QUÉ TRATA “GOODBYE, LARA”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Goodbye Lara”, “hace mucho tiempo, una princesa sirena llamada Lara se enamoró de un príncipe humano. Para estar con él, usó la poción de una bruja y se convirtió en humana, pero la magia tenía un precio: si no encontraba el amor verdadero, se desvanecería para siempre en espuma de mar. Ahora, 200 años después, Lara despierta en el lago Biwa con una última oportunidad de vivir y amar.”
REPARTO DE VOCES DE “GOODBYE, LARA”
- Hana Hishikawa como Lara
- Nana Kawaishi como Mari Otsu
- Rika Fukami (Minako Aino/Sailor Venus en “Sailor Moon”) como Grace
- Ayumu Murase (Kazushige Sanda en SANDA) como Luca
- Tomohiro Ōno como Yoshihiro Otsu
- Mitsuaki Madono como Makoto Otsu
- Nanae Sumitomo como Ema Otsu
- Masaki Terasoma como Rowan
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