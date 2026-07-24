En el anime "Goodbye, Lara", la princesa sirena debe adaptarse a la vida moderna de los seres humanos mientras intenta descubrir su propia identidad y busca de nuevo el amor verdadero (Foto: Kinema Citrus)
En el anime "Goodbye, Lara", la princesa sirena debe adaptarse a la vida moderna de los seres humanos mientras intenta descubrir su propia identidad y busca de nuevo el amor verdadero (Foto: Kinema Citrus)
Nelly Osco
Nelly Osco

Luego de morir y transformarse en espuma, Lara renace dos siglos después en el lago Biwa (Prefectura de Shiga, Japón), donde aprende a adaptarse al mundo humano y está decidida a encontrar el amor verdadero en “” (“Sayonara Rara” en su idioma), anime que reimagina el cuento de “La sirenita” de Hans Christian Andersen. Debido a que tiene un tono similar, ya que aborda temáticas melancólicas y reflexivas sobre la pérdida y el paso del tiempo, algunos . ¿Cuántos episodios tiene y cuándo se estrenan?

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Debido a que los primeros capítulos del anime dirigido por Takushi Koide ya están disponibles en Crunchyroll, ya se conoce que la crítica especializada y el público han recibido la serie con comentarios sumamente positivos. Se destaca el uso prioritario de animación tradicional hecha a mano (con un estilo retro que recuerda a los años 90).

Asimismo, han elogiado enormemente su simbología de colores, su música y los inesperados giros modernos de “”, que fue producida por el estudio Kinema Citrus, cuenta con el guion de Anna Kawahara, y el diseño de personajes de Shiori Tani.

Lara experimenta con asombro y entusiasmo las maravillas tecnológicas del mundo humano moderno, en compañia de Mari Otsu, la estudiante humana y boxeadora que se convierte en la mejor amiga en el anime "Goodbye, Lara" (Foto: Kinema Citrus)
Lara experimenta con asombro y entusiasmo las maravillas tecnológicas del mundo humano moderno, en compañia de Mari Otsu, la estudiante humana y boxeadora que se convierte en la mejor amiga en el anime "Goodbye, Lara" (Foto: Kinema Citrus)

¿CÓMO VER “GOODBYE, LARA”?

, que se encarga de la distribución internacional. Cada semana se emite un nuevo episodio.

Por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS DE “GOODBYE, LARA”?

La primera temporada de “Goodbye Lara”, que cuenta con Yuma Yamaguchi como encargado de la banda sonora y con Haru Yamada como director de sonido, tiene doce episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “GOODBYE, LARA”

  • Episodio 1: 5 de julio de 2026 (Ya disponible)
  • Episodio 2: 12 de julio de 2026 (Ya disponible)
  • Episodio 3: 19 de julio de 2026 (Ya disponible)
  • Episodio 4: 26 de julio de 2026
  • Episodio 5: 2 de agosto de 2026
  • Episodio 6: 9 de agosto de 2026
  • Episodio 7: 16 de agosto de 2026
  • Episodio 8: 23 de agosto de 2026
  • Episodio 9: 30 de agosto de 2026
  • Episodio 10: 6 de septiembre de 2026
  • Episodio 11: 13 de septiembre de 2026
  • Episodio 12: 20 de septiembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “GOODBYE, LARA”?

PaísesHorario
Estados Unidos8:30 a.m. (PT) /11:30 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:30 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:30 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:30 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:30 p.m.
España5:30 p.m.

TRÁILER DE “GOODBYE, LARA”

¿DE QUÉ TRATA “GOODBYE, LARA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Goodbye Lara”, “hace mucho tiempo, una princesa sirena llamada Lara se enamoró de un príncipe humano. Para estar con él, usó la poción de una bruja y se convirtió en humana, pero la magia tenía un precio: si no encontraba el amor verdadero, se desvanecería para siempre en espuma de mar. Ahora, 200 años después, Lara despierta en el lago Biwa con una última oportunidad de vivir y amar.

REPARTO DE VOCES DE “GOODBYE, LARA”

  • Hana Hishikawa como Lara
  • Nana Kawaishi como Mari Otsu
  • Rika Fukami (Minako Aino/Sailor Venus en “Sailor Moon”) como Grace
  • Ayumu Murase (Kazushige Sanda en SANDA) como Luca
  • Tomohiro Ōno como Yoshihiro Otsu
  • Mitsuaki Madono como Makoto Otsu
  • Nanae Sumitomo como Ema Otsu
  • Masaki Terasoma como Rowan
En el anime "Goodbye, Lara", Luca (Ayumu Murase) es un misterioso chico que Lara conoce y que se parece al príncipe humano del que ella se enamoró en su vida pasada (Foto: Kinema Citrus)
En el anime "Goodbye, Lara", Luca (Ayumu Murase) es un misterioso chico que Lara conoce y que se parece al príncipe humano del que ella se enamoró en su vida pasada (Foto: Kinema Citrus)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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