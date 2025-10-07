Demon Slayer: Castillo Infinito
"Demon Slayer: Castillo Infinito" se ha convertido en la quinta película más taquillera de todo el 2025. (Foto: Crunchyroll)
“Demon Slayer: Infinity Castle” se acerca a los 700 millones de dólares en taquilla
“Kimetsu no Yaiba” ha hecho historia. ha alcanzado los 642 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose oficialmente en la quinta película más taquillera del 2025. El filme ha superado a grandes producciones de Hollywood, consolidando una vez más el poder global del anime japonés.

El éxito de “Demon Slayer: Infinity Castle” no es casualidad. Desde su estreno, la cinta dirigida por Haruo Sotozaki ha recibido una respuesta abrumadora tanto en Japón como en el resto del mundo.Solo en territorio japonés, el largometraje ha recaudado más de 242 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos ya supera los 124 millones. El resto del mercado internacional aporta más de 270 millones, logrando así un total global de 642 millones de dólares acumulados.

Este desempeño le ha permitido superar a películas como “Cómo entrenar a tu dragón” y “F1″, asegurando su lugar entre las más exitosas del año.

Ranking global de las películas más taquilleras de 2025

De acuerdo con los últimos reportes internacionales, así se encuentra el Top 5 de las películas más taquilleras del 2025:

  1. Ne Zha 2 — 2.200 millones USD
  2. Lilo & Stitch (Live Action) — 1.040 millones USD
  3. Minecraft: The Movie — 957 millones USD
  4. Jurassic World: Rebirth — 867 millones USD
  5. Demon Slayer: Infinity Castle — 642 millones USD

Con esta cifra, el universo de “Demon Slayer” vuelve a hacer historia, repitiendo el fenómeno que en 2020 logró “Mugen Train”, que llegó a ser la película más taquillera de ese año en plena pandemia.

El impacto del anime en la taquilla global

El éxito de “Demon Slayer: Infinity Castle” confirma el crecimiento exponencial del anime en el mercado cinematográfico internacional. En los últimos años, producciones japonesas como “Suzume”, “The First Slam Dunk” o “Jujutsu Kaisen 0″ han demostrado que el anime puede competir de igual a igual con los grandes estrenos de Hollywood.

Este fenómeno también refleja cómo las plataformas de streaming y la globalización del contenido japonés han fortalecido el vínculo entre los estudios y las audiencias internacionales.

Ficha técnica de “Demon Slayer: Infinity Castle”

  • Título original: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle
  • Título en español: Demon Slayer: Castillo Infinito
  • Director: Haruo Sotozaki
  • Guion: Ufotable (basado en el manga de Koyoharu Gotouge)
  • Estudio de animación: Ufotable
  • Género: Acción, fantasía, drama
  • Duración: 168 minutos (aprox.)
  • País: Japón
  • Idioma original: Japonés
  • Música: Yuki Kajiura y Go Shiina
  • Reparto de voces: Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado), Akari Kito (Nezuko Kamado), Hiro Shimono (Zenitsu Agatsuma), Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke Hashibira)
  • Fecha de estreno: 2025
  • Recaudación global: 642 millones de dólares (Por ahora)

