El 2025 se convirtió en un año histórico para los fanáticos del anime. “Demon Slayer: Infinity Castle Parte 1 — El regreso de Akaza" llegó a los cines tras una larga espera y no decepcionó. La cinta arrasó desde el primer día y estuvo a punto de romper su propio récord, aquel que la saga ya había conquistado con “Mugen Train”, consolidando a la franquicia como uno de los fenómenos más grandes de la animación japonesa.

Durante dos meses, “Infinity Castle” reinó sin discusión en la taquilla japonesa desde su estreno en julio. Sin embargo, como ocurre con todas las grandes producciones, la asistencia comenzó a descender poco a poco. Finalmente, el 19 de septiembre de 2025, la llegada de “Chainsaw Man: Reze Arc” marcó un punto de quiebre: la esperada adaptación logró arrebatarle el primer puesto, relegando a “Infinity Castle” a la segunda posición.

Aun así, la cinta de “Kimetsu no Yaiba” mantiene un sólido desempeño en el extranjero y podría recuperar su liderazgo en las próximas semanas.

"Chainsaw Man: Reze Arc" adapta el arco del manga conocido como "Arco de la Chica Bomba" (Foto: Crunchyroll)

EL LOGRO DE “REZE ARC” NO ES MENOR

Destronar a “Infinity Castle” después de semanas de dominio absoluto habla de la fuerza y expectativa que despierta la historia de Denji. Sin embargo, más allá del impacto inicial, surge la gran pregunta: ¿podrá “Chainsaw Man” sostener el primer lugar en las próximas semanas? O incluso más ambicioso: ¿será capaz de superar el récord taquillero de “Demon Slayer”?

Los expertos y fanáticos coinciden en que ese objetivo parece difícil. La popularidad global de “Demon Slayer” sigue siendo incomparable. Con cuatro temporadas de anime disponibles en Crunchyroll y una base de seguidores masiva, la saga de Tanjiro tiene un alcance que “Chainsaw Man” todavía no consigue replicar. Aun así, “Reze Arc” está conquistando a la crítica, y sus calificaciones iniciales superan a las de “Infinity Castle”, aunque con un número menor de votos hasta ahora.

“CHAINSAW MAN” SIGUE CRECIENDO A UNA VELOCIDAD INCREÍBLE

Lo que sí es claro es que “Chainsaw Man” tiene todo para convertirse en un clásico de culto. Aunque sus cifras no logren alcanzar las de “Demon Slayer”, la película apunta a meterse en el top 10 de las más taquilleras de Japón, un logro nada despreciable para una franquicia que aún está consolidando su camino en la industria del anime.

Por su parte, “Infinity Castle” mantiene el segundo puesto en la taquilla japonesa y sigue brillando en el extranjero, donde recién se estrenó. Es probable que recupere el primer lugar si la euforia por “Chainsaw Man” se estabiliza. Lo que está claro es que ambas producciones están marcando un antes y un después en la animación japonesa, alimentando un duelo que los fans celebran en grande.

Mientras tanto, quienes no quieran esperar al estreno completo de las películas pueden disfrutar del manga de “Demon Slayer” en Manga Plus. La saga ya tiene asegurada su continuación en la gran pantalla, con varias partes más del “Infinity Castle” que llegarán a los cines en los próximos años. La guerra por la taquilla apenas comienza, y el verdadero ganador será el público.

