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La coherencia puesta a prueba

“No sabemos si las circunstancias, los intereses o su propio cálculo político van llevando a varios excandidatos a dejar de lado sus propios proyectos”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Siempre se ha incidido en la necesidad de tener partidos políticos sólidos e institucionalmente fuertes, con coherencia ideológica y fortalezas programáticas.

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