Como es usual durante el verano en el Perú, miles de personas asisten a los principales balnearios del país, con el objetivo de refrescarse y pasar un buen momento con los seres queridos. De hecho, una de las playas más emblemáticas y populares es, sin duda, Agua Dulce, a donde llegan a diario cientos de limeños durante esta temporada. Sin embargo, en los últimos días, los veraneantes recibieron una noticia que los ha tomado por sorpresa: la Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de la playa. Esta necesaria medida responde a los constantes llamados para mantener en orden y limpio este espacio público. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LA MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS ANUNCIÓ EL CIERRE DE LA PLAYA AGUA DULCE?

A través de un comunicado lanzado en sus redes sociales, la Municipalidad de Chorrillos informó a la población que este domingo 15 de febrero se mantendrá cerrada la playa Agua Dulce. Esta medida responde a las constantes campañas de concientización y sensibilización que no han sido atendidas por el público, que ha continuado dejando toneladas de basura y otros desperdicios, sobre todo los fines de semana en el balneario limeño. De esta manera, el municipio busca preservar la salud pública y el medio ambiente del lugar, a fin de evitar la proliferación de bacterias y otros transmisores que podrían perjudicar a los usuarios y animales marinos.

“La Municipalidad de Chorrillos informa a la comunidad que, debido a la constante acumulación de basura en la playa Agua Dulce, y a pesar de la reiteradas campañas de concientización y sensibilización, no se ha logrado el cambio de conducta necesario. Por lo tanto, se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce, para este domingo 15 de febrero del año en curso, con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, anunció el municipio. Cabe mencionar que hace días, el alcalde chorrillano, Richard Cortez, había adelantado que adoptaría una medida drástica en la playa si persistía la contaminación.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR EL CALOR A LAS PERSONAS CON DIABETES?

Durante los últimos días, miles de peruanos vienen experimentando una fuerte ola de calor que ha afectado a más de uno. Frente a esta situación, de acuerdo con la endocrinóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Nataly Curo, instó a las personas que padecen diabetes a tener especial cuidado con posibles lesiones en los pies, ya que podrían derivar en la aparición del llamado pie diabético, caracterizado por úlceras e infecciones, e incluso en casos graves, gangrena o amputación si no se trata a tiempo. De hecho, la especialista indicó que, debido a esta enfermedad durante el verano, suelen recibir aproximadamente a 16 pacientes en el servicio de Endocrinología, de los cuales entre 3 y 4 necesitan hospitalización urgente debido a la gravedad de su estado.

Sin embargo, una de las principales causas de la aparición de este mal es el calor, ya que incrementa la sudoración y afecta directamente a la piel, propiciando la aparición inmediata de graves lesiones. Otra razón que genera esta afección es andar sin zapatos o sandalias en zonas que son al aire libre, lo que provocaría cortes o rasguños. Por último, la endocrino del Arzobispo Loayza recomendó a la ciudadanía a detectar a tiempo un posible pie diabético o acudir a un centro de salud en caso de presentar lesiones en la piel. Asimismo, sugirió a utilizar zapatos cerrados, livianos y cómodos, así como protector para la piel, con el fin de evitar diversos daños cutáneos, conforme comparte El Popular.