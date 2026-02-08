Por Redacción EC

Como es usual durante el verano en el Perú, miles de personas asisten a los principales balnearios del país, con el objetivo de refrescarse y pasar un buen momento con los seres queridos. De hecho, una de las playas más emblemáticas y populares es, sin duda, Agua Dulce, a donde llegan a diario cientos de limeños durante esta temporada. Sin embargo, en los últimos días, los veraneantes recibieron una noticia que los ha tomado por sorpresa: la Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de la playa. Esta necesaria medida responde a los constantes llamados para mantener en orden y limpio este espacio público. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

