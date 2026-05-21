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Resumen

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Paul Garnier conoció el Perú durante uno de los momentos más convulsos de su historia a inicios de los años 90. En ese período desarrolló un afecto especial por el país prometiendo volver, y cumplió con ese cometido en octubre del 2021, cuando regresó como embajador de su país, Suiza.

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Entrevista