A nivel global, las fiestas de fin de año representan unión, familiaridad y para muchos, esa esperanza que puede verse reflejada en las decoraciones protagonizadas por luces, detalles variados, y sobre todo aquel icónico pino de color verde. Con respecto a precisamente el árbol de Navidad armado de manera tradicional, hoy surge la inquietud entorno a ese momento ideal o fecha que te revelamos a continuación, y a partir de la cual todo vuelve a guardarse marcando el final de la temporada tras recibir el 2026.

ESTE ES EL MOMENTO TRADICIONAL E IDEAL PARA DESARMAR EL ÁRBOL DE NAVIDAD

Millones de familias a nivel global han terminado conmemorando una Navidad 2025 que tradicionalmente cuenta con el árbol decorado como principal protagonista junto al pesebre.

Al respecto, y representando inquietud generalizada, hoy pasamos a revelarte la fecha a partir de la cual debe desarmarse dicho símbolo del evento conmemorativo entorno al nacimiento del niño Jesús, siendo el momento ideal marcado por aspectos netamente tradicionales, aquel instante que coincide con la celebración de la Epifanía de Cristo ante los Reyes Magos.

La manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo, figura candelarizada por parte de la Iglesia católica, y es así que cada 6 de enero como la del primer martes de 2026, se convierte en la jornada clave para empezar a guardar el árbol de Navidad junto a sus adornos, y de esa forma despedir la temporada de festejos decembrinos.

¿QUIÉNES FUERON LOS REYES MAGOS, SEGÚN LAS SAGRADAS ESCRITURAS DE LA BIBLIA?

El mundo celebró con pirotecnia, vestido de blanco o amarillo y/o llevando a cabo las tradicionales rituales cabalísticos como comer 12 uvas, por ejemplo, entre otras, la llegada de un 2025 que se recibe tras la solemne conmemoración de la Natividad de Jesucristo, y ahora festeja la Bajada de Reyes cuya tradición convoca a las familias del Perú, también, dentro de ambiente festivo.

De acuerdo a la lectura del Evangelio correspondiente a Epifanía (Mateo 2, 1-12), tanto Gaspar, Melchor y Baltasar son “unos Magos de Oriente (que) se presentaron en Jerusalén preguntando: ‘¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?”, y tras ver “salir su estrella ... venimos a adorarlo”.

Tal y como lo precisa Aciprensa, la fiesta de los Reyes Magos que en pleno siglo XXI mantiene la tradición escenificada mediante la recreación de aquellos personajes que le rindieron homenaje a Jesucristo tras su nacimiento, se celebra cada 6 de enero en Perú, es decir, el día 12 luego de la Navidad, y es llevada a cabo con una serie de fervorosas y alegóricas actividades con sentido católico.

Para el venidero 2026, Lima y regiones como Cusco, Apurímac y Ayacucho, serán las ciudades peruanas donde estarán llevándose a cabo los representativos recorridos anuales con “Gaspar, Melchor y Baltasar” siendo protagonistas, y quienes como manda la costumbre y hábito, galopan llevando consigo regalos para los niños.

LA DECORACIÓN MINIMALISTA DE ÁRBOL DE NAVIDAD QUE ES TENDENCIA ENTRE FAMILIAS EUROPEAS

Transcurre el tiempo, y cada vez resta menos para que se conmemore una edición más de la tradicional Navidad que a nivel global es celebrada con regocijo y mucho colorido teniendo al emblemático pino verde como uno de sus principales elementos representativos.

Resulta llamativo ahora que las familias europeas, y sobre todo de países como España y Dinamarca, anden marcando tendencia con respecto al armado del popular árbol, y hacia fines de 2025 terminen inclinándose por una decoración minimalista cuyas características evidencian el uso de materiales reciclados, predominio de luces cálidas, tonos neutros, y una personalización a partir de la cual se marca estilo propio desde la simplicidad.

Las estructuras de pared con ramas recicladas, hoy marcan tendencia para representar la Navidad, y terminar recreando así al tradicional árbol que decora los hogares del mundo. (Fuente: iStock) / taniche

La ornamentación del hogar con motivo de la Navidad, hoy también puede verse reflejada a través de estructuras de pared con ramas recicladas o composiciones geométricas que terminan recreando al tradicional pino verde decembrino, y buscan generar impacto empleando pocos recursos o elementos a fin de reducir obras a lo esencial.

ESTO SIGNIFICA CADA ADORNO QUE SE COLOCA EN ÁRBOL DE NAVIDAD

El árbol de Navidad que hoy decora la sala de millones de casas a nivel mundial, tiene una historia que se remonta según cuenta la leyenda, al siglo VIII en tierras germanas.

San Bonifacio, monje benedictino británico llamado como el “Apóstol de Alemania”, tomó un hacha y taló un roble que representaba al dios del trueno y la fuerza, Thor, en el estado de Heese.

La historia relata que en ese lugar, Bonifacio leyó el Evangelio antes de plantar y ofrecer un abeto que simbolizaba el amor de Dios, y el cual adornó con manzanas y velas que con el transcurrir del tiempo fueron reemplazadas por las contemporáneas esferas y luces.

Desde aquel episodio se volvió costumbre que se talaran abetos durante la Navidad para decorar las casas, y extrañamente se colgaran de los techos, produciéndose en 1441 y 1510 el primer encendido navideño en una plaza pública.

Letonia (1510) y Estonia (1441) aseguran haber erigido e iluminado el primer árbol navideño, una tradición que llegó a Finlandia en 1800, Inglaterra en 1829, y finalmente se extendió por el resto de Europa.

Cabe resaltar, que el origen de uno de los siguientes principales elementos decorativos de esta festividad decembrina, también, guarda relación directa con los regalos bajo el árbol colocados por San Nicolás, comercialmente conocido y argumentado para los niños como Santa Claus por la derivación de la lengua alemana “San Nikolaus”:

ESTRELLA DE BELÉN

- Se coloca generalmente en la punta del Árbol de Navidad, y representa la fe que debe guiarnos.

ESFERAS

- Se coloca en cada rama del pino, y simbolizan los dones de Dios a los hombres.

LAZOS

- Este adorno representa la unión de las familias.

LUCES

- En un principio se decoraba con velas y su significado está relacionado con la luz de Cristo.

A propósito del tema, recordemos que la tradición de adornar el árbol por Navidad, también, tiene su origen en siglos pasados como el XVI y XVII en Alemania y la península escandinava conformada por países nórdicos como Dinamarca, Noruega y Suecia.

De acuerdo con la creencia cristiana, el afamado pino que forma parte de la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, significa el Paraíso donde Adán y Eva comieron sus frutos, y así dieron comienzo al pecado original, rememorando además que Jesús vino a la Tierra para conseguir la reconciliación.