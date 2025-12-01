Chifas, rooftops y elegancia italiana: la ruta de 15 lugares en Lima con experiencias navideñas que renovarán tus celebraciones

La temporada navideña trae momentos para compartir y celebrar. En esta selección reunimos 15 propuestas —entre restaurantes, hoteles, chifas, rooftops y cafeterías— ideales para reencontrarse, intercambiar regalos y disfrutar con amigos, familia o compañeros de trabajo en ambientes pensados para celebrar. ¿Por cuál te animas?

Ostería Convivium

Ostería Convivium mantiene viva la esencia italiana con una propuesta que combina tradición y sabores clásicos. Para esta temporada, presentan dos experiencias navideñas pensadas para grupos de cuatro personas, disponibles en su salón principal o en el Privato, un espacio acogedor ideal para reuniones de hasta 12 invitados. Es una opción perfecta para encuentros donde el antojo incluye entradas, pastas suculentas y postres con sabores italianos.

Crédito: Ostería Convivium / Yashira Torrealba

Más información: Dirección: Calle Santa Luisa 110, San Isidro Redes sociales: @osteriaconvivium Reservas: (01) 221 8511

Residente

Cocoa Time regresa al Pullman Lima San Isidro con una experiencia festiva disponible de martes a sábado en el restaurante Residente. La propuesta incluye estación de waffles al momento, chocolate caliente con múltiples toppings y una zona saludable con opciones veganas, keto y sin gluten. También ofrece mini sándwiches, bruschettas, pizzas, carving de pavo y una amplia mesa de postres navideños. Ideal para familias y grupos.

Crédito: Residente

Más información: Dirección: Av. Jorge Basadre Grohmann 595, San Isidro. Redes sociales: @residente.restaurante Reservas: 989 148 386

KIÓN

KION es el punto de encuentro ideal para esta temporada: un chifa que reinterpreta lo clásico con creatividad y una carta amplia para compartir entre amigos, familia o compañeros de trabajo. Sus locales ofrecen ambientes modernos y cálidos, y su terraza en La Mar destaca por su amplitud y versatilidad para celebraciones y grupos grandes. Una propuesta pensada para disfrutar sin complicaciones.

Crédito: Kión

Más información: Dirección: Av. Mariscal La Mar 901, Miraflores / Av. Núñez de Balboa 737, Miraflores / Av. El Polo 765, Surco Redes sociales: @kionperuvianchineselima Reservas: 977 608 156.

Swissôtel

En Swissôtel Lima, la Navidad se vive en cada detalle: A Christmas Tea ofrece jugos de estación, un rincón salado frío con quesos, embutidos y mini causas, además de opciones calientes como mini empanadas, brochetas, quiche y tequeños. Incluye Carving Station de pavo y bondiola, dulces navideños y una estación de chocolate caliente para personalizar. Disponible miércoles, jueves y viernes hasta el 19 de diciembre.

Crédito: Swissôtel / Daniel Apuy 1

Más información: Dirección: Se encuentra en Calle Santa Luisa 110, San Isidro. Redes sociales: @swissotel.lima Reservas: 937 695 632

Lienzo

El restaurante Lienzo, en Novotel Lima San Isidro, presenta Jingle Tea, un buffet navideño con estaciones de platos fríos y calientes, panes artesanales, coloridas ensaladas y una mesa de pastelería fina inspirada en la temporada. La propuesta incluye panetón artesanal, fuente de chocolate, chocolate caliente y opciones saladas que van desde sánguches hasta proteínas y guarniciones festivas. Se aceptan grupos grandes.

Crédito: Lienzo

Más información: Dirección: Av. Victor Andrés Belaunde 198, San Isidro. Redes sociales: @lienzorest Reservas: 981 359 611

Cataleya Rooftop Bar

Cataleya Rooftop Bar, del hotel INNSiDE Lima Miraflores presenta Christmas Bites, una propuesta navideña perfecta para reuniones donde los perritos también son parte del plan. Incluye bebidas calientes, piqueos salados y dulces, además de un snack especial para los consentidos: Glow Bites de Pavo de Big Balls.

Crédito: Cataleya Rooftop Bar / Xander Puma

Más información: Dirección: Av. Diez Canseco 344, Miraflores Redes sociales: @cataleyarooftop Reservas: 954 698 360

Chifa Tití

El nuevo local de Chifa Tití en La Molina ofrece ambientes amplios y privados ideales para celebraciones familiares, reuniones laborales o encuentros con amigos. Su terraza en el segundo piso complementa una propuesta que combina tradición, buen sabor y repostería renovada.

Crédito: Chifa Tití

Más información: Dirección: Los Bambúes 198, La Molina Redes sociales: @chifa.titi Reservas: 913 872 766

Wine Concierge

Wine Concierge es el espacio ideal para celebrar entre amantes del vino: una tienda especializada donde sommeliers profesionales acompañan cada elección. Ubicados en Miraflores, ofrecen una sala de cata para 12 personas y un amplio salón perfecto para reuniones o eventos.

Crédito: Wine Concierge

Más información: Dirección: Av. Santa Cruz 884, Miraflores Redes sociales: @wineconcierge.pe Reservas: 949 174 966

Amarena

Amarena presenta opciones ideales para celebraciones corporativas o reuniones privadas, con propuestas para grupos de más de diez personas que incluyen brunch, tea time, dinner snacks y cenas navideñas. Disponibles en uno de sus locales en Miraflores, de lunes a viernes hasta Navidad, incorporan alternativas frías y calientes, platos para compartir y menús especiales en un ambiente cuidado y acogedor.

Crédito: Amarena

Más información: Dirección: Bolognesi 506, Miraflores Redes sociales: @amarena.___ Reservas: 985 204 959

Hilton Garden Inn

El Hilton Garden Inn de Miraflores presenta su Tea Time Buffet Navideño, una propuesta completa disponible de lunes a sábado. Incluye estaciones frías y calientes, pastelería temática, chocolate caliente, bebidas y un cocktail de bienvenida. Además, ofrece kits para decorar panetón, spot de fotos y fechas con la presentación de un Santa en vivo.

Crédito: Hilton Garden Inn

Más información: Dirección: Malecón Balta 770, Miraflores Redes sociales: @hgi.limamiraflores Reservas: 972 005 394

Casa Tambo

Casa Tambo (Jirón de la Unión 1066, Centro de Lima) ofrece un cálido tea time navideño con opciones saladas y dulces en formato mini, perfecto para compartir. Sus elegantes salones privados —cada uno con personalidad propia— crean el ambiente ideal para reuniones especiales en el corazón de la ciudad.

Crédito: Casa Tambo

Más información: Dirección: Jirón de la Unión 1066, Centro de Lima Redes sociales: @casatambo.pe Reservas: 991 807 178

Song

Inspirados en la cultura china, Song nos comparte una alternativa diferente, sabrosa y perfecta para un lonche o tarde especial. El Tea Time Oriental incluye una tetera de té y bocaditos chinos conocidos como dim sum, entre los cuales encontramos al siu mai, hakao, xiao lin pao y rollo primavera, entre otros. La experiencia está disponible hasta el 30 de diciembre, para grupos de hasta 20 personas y se puede disfrutar de lunes a viernes, de 4 p.m. a 8 p.m.

Crédito: Song

Más información: Dirección: Av. Augusto Pérez Araníbar 2106, San Isidro Redes sociales: @songrestaurante Reservas: 925 025 450

Rutina Café

Una cafetería perfecta para disfrutar con amigos y capturar cada momento es Rutina Café. Cuentan con locales en diferentes distritos por lo que son una alternativa ideal para reuniones en esta temporada. Para acompañar cada momento ofrecen un tea time navideño con opciones dulces y saladas, así como una carta temática que incluye sánguches, ensaladas, croissants, ponches y una encantadora casita navideña de jengibre.

Crédito: Rutina

Más información: Dirección: Av. Gral. Felipe Salaverry 2370, Jesús María / Lizardo Alzamora Este 260, San Isidro / Av. las Begonias 425, San Isidro / Av Grau 400, Miraflores Redes sociales: @rutinacafe Reservas (Salaverry): 908 892 880

The Market

Ubicado en Miraflores, The Market del Hotel Real Intercontinental ofrece una vista privilegiada del turístico distrito desde la cual se podrá disfrutar un tea time navideño ideal. Esta oportunidad es perfecta para reuniones festivas de todo tipo e incluye mini sánguches, ensaladas temáticas, bocados calientes, pizzas y una mesa de postres imperdible. Todo acompañado de un cóctel o mocktail. La experiencia estará disponible hasta el 10 de enero.

Crédito: The Market

Más información: Dirección: Malecón de la Reserva 751, Miraflores Redes sociales: @themarketlima Reservas: 963 811 216

Perroquet

El tradicional restaurante del Country Club Hotel nos presenta Christmas Time for Tea, una opción perfecta para disfrutar de un buffet especial temático. Así, los asistentes al Perroquet podrán disfrutar: una copa de espumante o mimosa, sánguches fríos y calientes, ensaladas, jamones y quesos, panes artesanales y postres suculentos. La experiencia se puede disfrutar de martes a jueves, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., hasta el 18 de diciembre.

Crédito: Perroquet