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La brasileña Pietra Possamai es parte de la peruana Bodega Murga. (Fotos: Difusión)
La brasileña Pietra Possamai es parte de la peruana Bodega Murga. (Fotos: Difusión)
Por Redacción EC

El crítico británico y Master of Wine, Tim Atkin, publicó su Special Report: Perú y Bolivia 2026, una de las guías de referencia sobre la industria vitivinícola de la región. En esta edición, los principales reconocimientos recayeron en Bodega Murga y en su enóloga, Pietra Possamai.

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