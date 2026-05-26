El crítico británico y Master of Wine, Tim Atkin, publicó su Special Report: Perú y Bolivia 2026, una de las guías de referencia sobre la industria vitivinícola de la región. En esta edición, los principales reconocimientos recayeron en Bodega Murga y en su enóloga, Pietra Possamai.

Possamai fue distinguida con el premio Young Winemaker of the Year, un reconocimiento que destaca su trayectoria profesional dentro del sector vitivinícola. La enóloga ha desarrollado gran parte de su carrera junto a Bodega Murga, participando en la elaboración de vinos naturales y en el trabajo de recuperación de cepas criollas.

Pietra Possamai, la mejor enóloga joven de la guía de Tim Atkin. (Foto: Difusión/ Bodega Murga)

El informe también otorgó una de sus principales distinciones a Duermevela 2023, elegido como Overall White Wine of the Year, reconocimiento que lo posiciona como el mejor vino blanco evaluado en esta edición del reporte.

Duermevela 2023 es un blend elaborado con 50 % de Albilla y 50 % de Italia. Esta última variedad fue cosechada de manera anticipada para aportar acidez a la Albilla. El vino se produce mediante una cofermentación con 44 días de contacto con los hollejos, proceso que da como resultado un perfil marcado por una acidez intensa y notas que contrastan con los sabores maduros de la otra variedad.

“Estos pequeños pero enormes momentos son muy importantes para nuestra bodega, para nuestro equipo y para el futuro de todos los que apostamos por el vino peruano”, señaló Possamai tras conocerse los resultados del reporte.

La Bodega Murga se ubica en la región Ica. (Foto: Difusión)

Ubicada en el Valle de Pisco, Bodega Murga cuenta con 12 años de actividad en la escena vitivinícola peruana. Su trabajo se centra en el uso de cepas criollas y en la recuperación de métodos naturales de cultivo de la vid, con el objetivo de expresar las características de las variedades y del terroir en sus vinos y piscos.