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El Expo Argentina se llevará a cabo en la Concha Acústica de Jesús María.
El Expo Argentina se llevará a cabo en la Concha Acústica de Jesús María.
Por Redacción EC

La décima edición de la Expo Argentina ya tiene fecha confirmada y un programa contundente que espera atraer a más de 30,000 asistentes a lo largo de sus dos jornadas.

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