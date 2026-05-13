La décima edición de la Expo Argentina ya tiene fecha confirmada y un programa contundente que espera atraer a más de 30,000 asistentes a lo largo de sus dos jornadas.

El festival contará con la participación de 40 expositores que presentarán diversos elementos de la gastronomía, la música y las tradiciones del país rioplatense en un solo recinto.

La oferta gastronómica constituye uno de los ejes centrales del festival, con la disposición de diversos puestos dedicados a platos representativos. Los asistentes encontrarán opciones como asado, choripán, milanesas, lomitos, pastas y el locro de mayo. Asimismo, se ha destinado un sector para productos de repostería que incluye alfajores, facturas, medialunas y helados artesanales. El recorrido del público iniciará a través de un túnel diseñado para la creación de contenido digital y la interacción en redes sociales desde el ingreso al campo ferial.

La gastronomía será el eje central del evento. (Foto: Difusión)

La programación de actividades incluye presentaciones musicales en vivo enfocadas en géneros como el rock y la música popular argentina. Entre las actuaciones previstas figuran espectáculos de tango y la participación de los imitadores de “Yo Soy” de Ke Personajes y Gustavo Cerati. De manera complementaria, el evento integrará dinámicas interactivas como sorteos de indumentaria deportiva oficial de la selección argentina y pasajes aéreos con destino a Buenos Aires.

Como novedad para esta edición número diez, el recinto contará con una zona diferenciada provista de boxes para grupos de hasta ocho integrantes. Este sector dispone de servicios específicos como atención en mesa, instalaciones sanitarias privadas y una ubicación orientada hacia el escenario principal.

Las entradas para el evento están disponibles en Passline desde los 10 soles. El Expo Argentina se realizará los días sábado 16 y domingo 17 de mayo en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María.