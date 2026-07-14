Puesta en escena transportará a los visitantes a la época en que miles de peregrinos llegaban desde distintos territorios andinos para rendir culto en el principal centro ceremonial del antiguo Perú | Foto: Difusión
Puesta en escena transportará a los visitantes a la época en que miles de peregrinos llegaban desde distintos territorios andinos para rendir culto en el principal centro ceremonial del antiguo Perú | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Con la finalidad de preservar y recuperar los conocimientos ancestrales de las culturas prehispánicas, el próximo 27 y 28 de julio se realizará en el Monumento Arqueológico Chavín, la ceremonia “Chavín de noche”, que revive el misticismo y la espiritualidad que hicieron de Chavín el corazón religioso de los Andes hace más de tres mil años.