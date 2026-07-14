Con la finalidad de preservar y recuperar los conocimientos ancestrales de las culturas prehispánicas, el próximo 27 y 28 de julio se realizará en el Monumento Arqueológico Chavín, la ceremonia “Chavín de noche”, que revive el misticismo y la espiritualidad que hicieron de Chavín el corazón religioso de los Andes hace más de tres mil años.

Esta puesta en escena transportará a los visitantes a la época en que miles de peregrinos llegaban desde distintos territorios andinos para rendir culto en el principal centro ceremonial del antiguo Perú.

Esta experiencia turística y mística nocturna incluye un recorrido guiado e iluminado por el templo preincaico, acompañado de una presentación ceremonial con danzas tradicionales, pago a la tierra y ceremonia de purificación espiritual.

Tras el cierre obligado del sitio arqueológico a causa de la pandemia del COVID 19, Chavín de Huántar viene recuperando de a pocos su afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. Según cifras oficiales del Ministerio de Cultura, el monumento arqueológico pasó de 42,729 visitantes en 2021 a 66,190 en 2022, 89,323 en 2023, 101,202 en 2024 y 93,703 en 2025, confirmando la consolidación del destino como uno de los principales atractivos del turismo cultural del Perú.

Este crecimiento evidencia el renovado interés de visitantes nacionales y extranjeros por conocer el legado histórico y espiritual de la cultura Chavín.

Cada edición de Chavín de Noche reúne a turistas provenientes de diferentes regiones del país y del extranjero, dinamizando la economía local mediante el incremento de la demanda de hospedajes, restaurantes, transporte, artesanía y demás servicios turísticos.

Para las celebraciones de Fiestas Patrias 2026, los organizadores proyectan una importante afluencia de visitantes, reafirmando a esta actividad como uno de los eventos culturales más representativos del calendario turístico nacional y una oportunidad para fortalecer la identidad y el desarrollo sostenible de la zona de Conchucos.

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, Chavín de Huántar continúa cautivando al mundo por la grandeza de su legado.

‘Chavín de Noche’ no solo rescata la memoria de una de las civilizaciones más trascendentales de América, sino que invita a vivir una experiencia única donde la historia, la cultura y la espiritualidad se unen bajo el cielo andino.

Esta puesta en escena forma parte de las actividades organizadas por la Mesa Multisectorial de Turismo de la Municipalidad de Chavín, en coordinación con la Asociación de Guías de Turismo y la Institución Perspektiva, con el objetivo de fomentar el turismo durante las Fiestas Patrias en la región Ancash.

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