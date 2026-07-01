El acero está presente en la vida cotidiana de millones de personas, aunque muchas veces pase desapercibido: sostiene edificios, conecta ciudades y hace posible la infraestructura del país. Además, impulsa una cadena productiva que genera más de 45 mil empleos directos e indirectos en el Perú, convirtiéndose en un material esencial para el desarrollo económico y social.

En esa historia silenciosa, SIDERPERU cumple 70 años consolidando una transformación que va más allá de la industria: ha convertido el acero en un motor de desarrollo, sostenibilidad y oportunidades para el Perú.

Para la compañía, este aniversario es también una oportunidad para proyectar el futuro. “SIDERPERU ha estado presente en la vida de los peruanos durante siete décadas, incluso muchas veces sin que lo noten. Nuestro acero está en los edificios que albergan familias, en las oficinas, en los colegios donde se forman nuevas generaciones y en los puentes que conectan ciudades y oportunidades”, señala Samantha Meyer, gerente de Asuntos Institucionales y Comunicación Externa.

Esa evolución ha estado marcada por un enfoque claro: integrar la sostenibilidad como eje central del negocio. “La sostenibilidad es parte del ADN de SIDERPERU y una pieza fundamental de la visión del negocio. Esto empieza porque somos recicladores por naturaleza: transformamos chatarra metálica reciclada en acero de alta calidad. Por eso, no vemos la sostenibilidad como una iniciativa aislada, sino como la forma en la que operamos y proyectamos nuestro crecimiento a largo plazo”, afirma Meyer.

Uno de los ejes del modelo de SIDERPERU es la economía circular. Cada año, la empresa recicla cientos de miles de toneladas de chatarra que se convierten nuevamente en acero de alta calidad, reduciendo el impacto ambiental y optimizando recursos dentro de la industria. Este proceso permite extender la vida útil de los materiales y reducir desperdicios, consolidándose como una de las prácticas más sostenibles dentro de la cadena productiva del acero.

Este modelo también ha contribuido al fortalecimiento de la cadena de reciclaje en el país: el incremento en la compra de chatarra ha permitido que cientos de recicladores avancen hacia la formalidad, accedan a ingresos más estables y encuentren nuevas oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias.

“La economía circular es el corazón de nuestro proceso productivo”

Samantha Meyer, gerente de Asuntos Institucionales y Comunicación Externa en SIDERPERU.

Dentro de esta evolución, la empresa ha ampliado su impacto más allá de la operación industrial. “Technical School” —su programa de becas técnicas desarrollado en alianza con SENATI— ya supera los 1.400 egresados y se ha consolidado como una de sus iniciativas más transformadoras.

“El impacto va más allá de la empleabilidad. Hablamos de jóvenes que, mientras estudian, muchas veces se convierten en el principal sustento de sus familias, generando cambios reales en sus vidas y en sus entornos”, destaca Christian Gálvez, gerente de Personas.

“Sabemos que cuando las personas están bien cuidadas, los buenos resultados llegan como consecuencia”

Christian Gálvez, gerente de Personas en SIDERPERU.

El enfoque humano es otro de los pilares de esta transformación. Según explica Gálvez, una operación sostenible solo es posible cuando las personas ocupan un lugar central. “Para SIDERPERU, las personas están por encima de cualquier resultado. Estamos convencidos de que una operación sostenible solo es posible cuando contamos con equipos de alto desempeño integrados por personas comprometidas, motivadas y que trabajan en un entorno de bienestar y desarrollo”, sostiene.

A sus 70 años, SIDERPERU proyecta una operación enfocada en innovación, sostenibilidad y crecimiento responsable. En un mundo donde el acero es indispensable para la infraestructura, el transporte, las telecomunicaciones y la energía, la compañía busca continuar fortaleciendo su aporte al desarrollo del país.

“Estamos convencidos de que el país no se construye solo con acero, sino con las personas. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo del Perú, evolucionando con responsabilidad, innovación y una mirada puesta en las próximas generaciones”, concluye Christian Gálvez.

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