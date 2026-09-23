La Autoridad Portuaria Nacional y PortMiami suscribieron una declaración de intención para establecer un acuerdo de “puertos hermanos”. Esta medida permitirá promover el intercambio de información y experiencias sobre carga y cruceros, estadísticas portuarias, proyectos de infraestructura, estudios de mercado y buenas prácticas.

También contempla mecanismos de cooperación técnica, visitas educativas y la posibilidad de desarrollar grupos de trabajo especializados entre ambas instituciones.

Jose Tangherlini, ministro de Transportes y Comunicaciones, destacó el acuerdo y explicó que permitirá intercambiar experiencias y buenas prácticas, especialmente en materia de gestión portuaria, comercio y operación de cruceros.

El titular del MTC agregó que la experiencia de PortMiami puede ser aprovechada para fortalecer las capacidades del puerto del Callao, considerado el principal terminal portuario del país.

“Para el sector portuario, esta declaración tiene un significado particularmente importante. Nuestra responsabilidad no se limita a acompañar el crecimiento del sistema portuario nacional, sino crear las condiciones para que el Perú cuente con puertos modernos, eficientes, competitivos, sostenibles y plenamente integrados a las grandes cadenas logísticas internacionales”, declaró Tangherlini.

Sostuvo además que la cooperación contribuirá a fortalecer el flujo comercial y las exportaciones. Actualmente, el puerto del Callao concentra aproximadamente el 68% de las exportaciones del país, según cifras mencionadas por el ministro.

Durante la ceremonia de suscripción, realizada en el Callao, Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, resaltó la importancia de fortalecer los vínculos entre los puertos peruanos y uno de los principales terminales portuarios de Estados Unidos.

El embajador remarcó que la cooperación permitirá avanzar en capacitación, intercambio de experiencias y generación de nuevas oportunidades comerciales. “Esto es todo para el comercio. Yo estoy comprometido, los Estados Unidos están comprometidos al comercio con el Perú”, sostuvo Navarro.