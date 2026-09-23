Durante la ceremonia de suscripción, realizada en el Callao, Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, resaltó la importancia de fortalecer los vínculos entre los puertos peruanos y uno de los principales terminales portuarios de Estados Unidos. Foto: MTC.
Durante la ceremonia de suscripción, realizada en el Callao, Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, resaltó la importancia de fortalecer los vínculos entre los puertos peruanos y uno de los principales terminales portuarios de Estados Unidos. Foto: MTC.
Por Redacción EC

La Autoridad Portuaria Nacional y PortMiami suscribieron una declaración de intención para establecer un acuerdo de “puertos hermanos”. Esta medida permitirá promover el intercambio de información y experiencias sobre carga y cruceros, estadísticas portuarias, proyectos de infraestructura, estudios de mercado y buenas prácticas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.