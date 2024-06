La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), suscribió un convenio con la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para colaborar en la realización de proyectos portuarios a nivel nacional, siendo el primer encargo, un estudio de demanda de carga y naves en la región sur del Perú que permita determinar la construcción o modernización de terminales en esta zona del país.

El convenio de colaboración interinstitucional se orienta al cierre de brechas en infraestructura portuaria, fortalecer los servicios logísticos e impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país.

Luego de los estudios, de acuerdo con lo manifestado por la APN, se evaluaría la conveniencia de desarrollar proyectos portuarios a nivel nacional, mediante el mecanismo de promoción de la inversión privada.

Entre estos proyectos, se analizarán las potencialidades para el desarrollo del Terminal Portuario de Corío (Arequipa) a través de un Plan Maestro que definirá la oferta de servicios portuarios e inversiones que se requieren para poder iniciar un proceso de promoción.

Participaron en la suscripción del convenio el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi; el presidente del directorio de la APN, Juan Carlos Paz; y el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez.

Mediante el mismo, la APN brinda a Proinversión el apoyo técnico, información y facilidades materiales necesarias para desarrollar los estudios y asegurar el cabal y oportuno cumplimiento del objeto del convenio.

Perspectiva favorable

Se debe considerar que Proinversión tiene en cartera para el periodo 2024 – 2026, la adjudicación de cuatro proyectos portuarios por más de US$ 800 millones, entre ellos, el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 405 millones) - otorgado en marzo al Terminal Portuario Jinzhao Perú S.A - el Terminal Portuario Internacional de Chimbote (US$ 288 millones), Nuevo Terminal Portuario de Pucallpa (US$ 41 millones); y los Nuevos Terminales Portuarios de Loreto (Saramiza e Iquitos) (US$ 68 millones).

La adjudicación y desarrollo de estos proyectos, contribuirán a dinamizar las actividades económicas en su zona de influencia y posicionarían al país como un hub logístico en el pacífico sudamericano.

A la fecha, Perú tiene concesionados ocho puertos mediante Asociación Público – Privada (APP) con una inversión ejecutada de US$ 2 138 millones y un compromiso de inversión de US$ 3 447 millones, según reporte estadístico a mayo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN.

Destacan, entre ellos, Muelle Sur y Terminal Norte del Callao (operado por DP World y APM Terminals), Matarani, Multipropósito de Salaverry y Paita.

Al compromiso de inversión de US$ 3 447 millones mediante Asociación Público Privada se suma la inversión en el Puerto de Chancay, ejecutada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, que prevé invertir más de US$ 3 000 millones, para reforzar la conexión directa de Sudamérica con China y Asia.