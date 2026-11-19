Creatividad Empresarial, organizados por la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) celebraron su gala n.° 30 con el reconocimiento a 16 empresas, las cuales destacaron por sus proyectos con alto impacto social y de innovación.

A la fecha, el premio acumula 8.400 candidaturas recibidas, más de 3.800 empresas e instituciones participantes y 736 premios entregados. En esta edición, son 19 las categorías que recibieron un reconocimiento, y hubieron dos adicionales: Premio al Trayecto en Innovación Empresarial, para el sector público y el sector privado. Adicionalmente, se premió al Gran Ganador.

“En nuestra trigésima edición celebramos a personas, equipos y organizaciones que se atrevieron a mirar más allá y transformaron sus ideas en soluciones concretas [...] Una de las grandes enseñanzas de estos 30 años es que todos necesitamos referentes. Esta noche los finalistas y ganadores de Creatividad Empresarial nos demuestran que es posible imaginar nuevas posibilidades y tener la valentía, la disciplina y la perseverancia para hacer las realidad. Ustedes son también referentes para los alumnos y para toda la comunidad de la UPC”, mencionó Milagros Morgan, rectora de la cada de estudios.

Los ganadores

Siderperú logró el Gran Premio a la Creatividad Empresarial 2026 gracias a dos proyectos que también valieron un reconocimiento en las categorías donde participaron. “Fuego por juego” es su iniciativa que permite la fundición de armas ilegales incautadas por Sucamec para ser convertidas en juegos infantiles o minigimnasios, con el objetivo contribuir al desarrollo y la convivencia pacífica de las ciudades. Otro de sus proyectos es “IA para la Prevención de Riesgos Ergonómicos”, que emplea la herramienta Kinebot para analizar posturas y movimientos laborales.

“Nuestro sentir es de mucha emoción, de mucha humildad porque no lo esperábamos. Lo tomamos con mucha responsabilidad también porque representamos a toda una empresa con muchos trabajadores”, mencionó Samantha Meyer, gerente de Comunicación Externa y Asuntos Institucionales de Siderperú al recibir el gran premio.

Por otro lado, Promperú se llevó el Premio al Trayecto en Innovación Empresarial en el sector público; en el sector privado, el reconocimiento fue para el BCP.

Las 19 categorías

Unacem sobresalió en Comunicación y Experiencias de Marca, Desarrollo Inmobiliario, Construcción e Infraestructura, y Educación; y el BCP fue reconocido en Experiencia del Cliente del Sector Privado, y Operaciones y Procesos. Por su parte, el Banco de la Nación destacó en Experiencia del Cliente del Sector Público y Gestión con Propósito – Impacto Social, y Siderperú en Gestión con Propósito – Impacto Social Privado y Salud y Bienestar.

Asimismo, Incalpaca destacó en Desarrollo de Mercados y Estrategia Comercial; Grow Analytics, en Espíritu Emprendedor y Startups; La Calera en Factor Humano; Cajamarca Newmont, en Gestión con Propósito – Impacto Ambiental. También fueron reconocidos el SIS, en Gestión Pública; Atrevia, en Internacionalización y Expansión Global; Scotiabank, en Reputación e Impacto Empresarial; Izipay, en Servicios Financieros, Banca y Seguros; y Mibanco, en Transformación Digital y Tecnología. Activos Mineros Amsac destacó en Gestión con Propósito: buen gobierno corporativo.