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Resumen

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Los 30 años de Creatividad Empresarial han acompañado casi toda la historia de la UPC (31 años), que nació como una propuesta distinta dentro de la educación superior del país. (Foto: UPC)
Los 30 años de Creatividad Empresarial han acompañado casi toda la historia de la UPC (31 años), que nació como una propuesta distinta dentro de la educación superior del país. (Foto: UPC)
Por Christian Silva

Creatividad Empresarial cumple 30 años desde su primera edición, organizada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en aquel noviembre de 1996. El evento, desde entonces, viene reconociendo el trabajo en innovación de las empresas en nuestro país.

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