Creatividad Empresarial cumple 30 años desde su primera edición, organizada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en aquel noviembre de 1996. El evento, desde entonces, viene reconociendo el trabajo en innovación de las empresas en nuestro país.

“Creatividad Empresarial fue una propuesta que hice, pero fue mejorada por un grupo directivo de la universidad en el que estábamos, capitaneados por el rector Luis Bustamante”, recordó Jorge Salmón, publicista, parte del grupo de creadores del premio y primer decano de la facultad de Comunicaciones de la UPC.

Ese equipo gestor del premio también estuvo conformado por los fundadores de la UPC: David Fischman, Mariana Rodríguez, Chiqui Bancalari y Alfredo Miró Quesada.

Este premio, añadió, fue gestado como una promoción del trabajo y avances de las empresas, señaló Salmón.

El premio físico fue trabajado con una empresa vinculada al cobre, contó Salmón. La idea se basaba en “un ave, un pájaro”, representando la imaginación. Este premio, añadió, pesó dos kilos.

Como indicó Bustamante Belaunde, primer rector de la UPC, en la inauguración del evento, el foco de Creatividad Empresarial en 1996 apuntó a la innovación, así como buscar un nuevo orden para que los ciudadanos sean libres de ejercer sus derechos económicos a través de las empresas.

“Cuando se creó Creatividad Empresarial, la universidad era todavía pequeña. Sirvió como un puente de relación con la empresa. Nos hicimos conocidos en las empresas a través de este concurso”, dijo el rector emérito a UPC TV.

Noticia del premio Creatividad Empresarial en la portada del diario El Comercio del 8 de noviembre de 1996. (Imagen: Archivo El Comercio)

El foro

Si bien durante estos años se celebra solo la premiación, la primera edición también estuvo acompañada de un foro internacional. Como reportó El Comercio en noviembre de 1996, el evento tuvo exponentes como los estadounidenses Winston Brill, presidente de Winston J. Brill & Associates; y Charles Prather, gerente de Du Pont Center for Creativity & Innovation; y el irlandés Brian Smyth, gerente de la institución Synectics.

También estuvieron el argentino Juan Carlos Folino, empresario y director de la división latinoamericana de Ned Herrmann Group, y David Fischman con una exposición de cierre.

Es así que el foro se llevó a cabo entre el 5 y 7 de noviembre en el campus de la UPC ubicado en Monterrico. Entre los auspiciadores estaban, junto a este Diario y la casa de estudios, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y Panamericana Televisión.

Así, el jueves 7 de noviembre de 1996 se realizó la premiación, reconociendo a 15 empresas con el galardón. Aquel día, la empresa E. Wong recibió dos premios especiales: a la Creatividad en el servicio al cliente y a la Creatividad más popular. Este último fue elegido por los lectores de El Comercio.

Esta primera edición recibió 151 empresas e instituciones participantes que presentaron 176 productos y servicios. Como precisó este Diario entonces, dos categorías fueron declaradas desiertas y en otra los candidatos fueron declarados como no calificados.

El jurado de esa edición, además, estuvo presidido por Oscar Espinoza, quien estuvo acompañado de Fernando D’Alessio Ipinza, Raúl Salazar Olivares, Inés Temple, Felipe Thorndike Beltrán y Guillermo Canales -este último fue secretario ejecutivo del Grupo de Diarios América-.

Las precalificaciones, que determinaron a las cinco empresas con mayor puntaje por categoría, fueron realizadas por la firma Hansen-Holm, Alonso & Co.

Imágenes de la premiación de la primera edición de Creatividad Empresarial en El Comercio. (Imagen: Archivo El Comercio)

El legado

Como sostuvo Mariana Rodríguez en UPC TV, este premio desde su primera edición ha sido “tremendamente disruptivo”. A ello se suma que la capacidad de innovación de este reconocimiento no se ha detenido, añadió.

A su vez, Salmón indicó que no contemplaron que el premio de Creatividad Empresarial continuara durante todos los años. Esta idea cambió tras el éxito de la primera edición.

“Creatividad Empresarial dejó de ser una simple marca promotora, ya tiene otra connotación: ha reunido a personas importantes y valiosas de todos los sectores”, apuntó.