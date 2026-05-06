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John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple el 1 de septiembre. | Crédito: Apple
John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple el 1 de septiembre. | Crédito: Apple
Por Agencia EFE

El futuro consejero delegado de Apple, John Ternus, que sustituirá a Tim Cook el próximo septiembre, prometió este jueves una “hoja de ruta increíble” para la empresa una vez termine la transición de liderazgo, por la que ambos se mostraron optimistas.

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