La empresa india Skyroot Aerospace anunció este jueves que lanzará entre el 12 de julio y el 4 de agosto el Vikram-1, el primer cohete orbital privado de la India, en una misión que materializará un nuevo paso en la apertura del sector espacial indio al ámbito privado.

La misión, denominada Aagaman, despegará desde el Centro Espacial Satish Dhawan, en Sriharikota, el principal puerto espacial de la India, informó la compañía en X.

Skyroot indicó que el cohete ya se encuentra completamente ensamblado en la histórica primera plataforma de lanzamiento del centro espacial, operado por la Organización India de Investigación Espacial (ISRO).

🚀 Announcing Vikram-1 Test Flight-1: Mission Aagaman, India’s first private orbital rocket launch.



📍 Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota

🛰️ 450 km, 60 degree inclination, Low Earth Orbit

📅 Launch Window: July 12 – August 4, 2026



Vehicle is now fully stacked at India’s… pic.twitter.com/mqqJnO5RoI — Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 2, 2026

El Vikram-1 buscará alcanzar una órbita baja terrestre a 450 kilómetros de altitud, con una inclinación de 60 grados, según los detalles difundidos por la empresa.

“Comienza la cuenta atrás hacia un nuevo capítulo en los vuelos espaciales indios”, afirmó Skyroot, que agradeció el apoyo de ISRO y de IN-SPACe, el organismo creado por el Gobierno indio para impulsar la participación privada en el sector espacial.

El lanzamiento será la primera iniciativa privada de la India para colocar satélites en órbita, después de que el país abriera progresivamente su programa espacial a empresas privadas a partir de 2020.

Skyroot, con sede en Hyderabad y fundada por antiguos ingenieros de ISRO, ya marcó un hito en 2022 con el lanzamiento a nivel suborbital del Vikram-S, el primer cohete desarrollado por una empresa privada india.

El Vikram-1 es un cohete de varias etapas diseñado para transportar pequeños satélites a órbita baja, y capacidad para llevar cargas de hasta 350 kilos.

La empresa se convirtió este año en la primera startup india de tecnología espacial valorada en más de 1.000 millones de dólares, tras una ronda de financiación de 60 millones de dólares liderada por GIC y Sherpalo Ventures.