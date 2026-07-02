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El Vikram-1 buscará alcanzar una órbita baja terrestre a 450 kilómetros de altitud, con una inclinación de 60 grados, según los detalles difundidos por la empresa.
El Vikram-1 buscará alcanzar una órbita baja terrestre a 450 kilómetros de altitud, con una inclinación de 60 grados, según los detalles difundidos por la empresa.
/ Skyroot Aerospace
Por Agencia EFE

La empresa india Skyroot Aerospace anunció este jueves que lanzará entre el 12 de julio y el 4 de agosto el Vikram-1, el primer cohete orbital privado de la India, en una misión que materializará un nuevo paso en la apertura del sector espacial indio al ámbito privado.

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