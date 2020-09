Conforme a los criterios de Saber más

Este 24 de septiembre se cumplen 10 años desde la premier de la película “The Social Network” en el Festival de Cine de Nueva York. Dirigida por David Fincher y con un guión de Aaron Sorkin (“Moneyball”) -quien se basó a su vez en el libro "The Accidental Billionaires de Ben Mezrich-, la cinta relata una versión ficcionalizada de la fundación de la red social Facebook. Amada por la crítica - ganó tres premios Oscar y cuatro Globos de Oro-, el filme fue una mirada sin pelos en la lengua sobre una de las compañías tecnológicas en ascendencia que más intrigaba la imaginación del público, aunque tras su salida también fue criticada también por no apegarse a la realidad.

A una década de su salida, el panorama de Facebook ha cambiado completamente. En junio de 2009, a un mes de la publicación del libro “The Accidental Billionaires” de Ben Mezrich en el que se basó la película, la empresa estaba valorizada en alrededor de US$10 mil millones según información del New York Times. Para junio de 2010, a unos meses de la ‘premier’ de la cinta, alcanzaba los US$23 mil millones. Hoy la red social es un coloso sin igual en su género, con un valor estimado de US$707 mil millones al momento en que se escribe esta nota.

Su impacto en el mundo también era difícil de predecir hace una década. En la actualidad Facebook cuenta con 2,7 mil millones de usuarios, más de un tercio de los habitantes del globo. Con este poder también se ha puesto en debate su rol en la sociedad mundial y ahora la compañía se ve azotada por cuestionamientos sobre su rol en la creciente era de la desinformación en que vivimos en tiempos de la pandemia del coronavirus, incrementada por momentos críticos como las próximas elecciones en los Estados Unidos, así como el uso de la misma para manipular a la población.

En este contexto resulta interesante y hasta pertinente revisar qué ha pasado con cada uno de los protagonistas de esta saga.

Mark Zuckerberg

El fundador de Facebook Mark Zuckerberg es interpretado por el actor Jesse Eisenberg en "The Social Network" (2010), rol por el cual fue nominado a un Oscar. (Foto: Charles Platiau para Reuters/Sony Pictures Releasing)

Interpretado en la cinta por Jesse Eisenberg - quien pasaría a interpretar a otro billonario con menos escrúpulos en “Batman v Superman” (2016)-, Mark Zuckerberg ha continuado a la cabeza de la compañía que fundó como el director ejecutivo de Facebook.

Zuckerberg se ha referido en ocasiones a “The Social Network”, criticando que la misma por no atenerse a los hechos. “Creo que la realidad que es el escribir código y luego el construir un producto y construir una compañía no es lo suficientemente glamoroso para hacer una película, así que tienes que imaginar que bastante de estas cosas las tuvieron que engalanar o inventar”, dijo durante una sesión de preguntas y respuestas en noviembre del 2014.

“Se tomaron el esfuerzo de lograr algunos detalles interesantes correctos como el diseño de la oficina, pero en la trama general... ellos inventaron un montón de cosas que encontré algo ofensivas”, añadió.

Con un valor aproximado de US$92 mil millones de acuerdo a Forbes, el empresario estadounidense es una de las personas más poderosas y ricas del mundo. Pero con este poder han venido cuestionamientos a su empresa Facebook, red social cuya importancia ha aumentado durante la pandemia del coronavirus como fuente de información - y desinformación - sobre el COVID-19.

Esta guerra contra la política laxa que Facebook parece mantener contra la información también les ha costado monetariamente, con una alianza de más de mil empresas iniciando un boicot contra la red social demandando una mayor atención al contenido engañoso.

El poder de Facebook en las redes sociales también ha sido cuestionado por el propio Congreso de los Estados Unidos, que el pasado 29 de julio lo citó, junto a otros poderosos presidentes de gigantes de la tecnología como Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple) y Sundar Pichai (Alphabet/Google), para una audiencia del subcomité antimonopolio.

A pesar de estas controversias, Zuckerberg también ha estado involucrado en varias actividades filantrópicas a través de la Chan Zuckerberg Initiative, una organización benéfica creada en 2015 junto a su esposa Priscilla Chan la cual ayuda a varios proyectos relacionados a la ciencia, educación, justicia e igualdad de oportunidades. Zuckerberg ha prometido que transferirán a esta organización el 99% del dinero obtenido por sus acciones en Facebook a lo largo de su vida, convirtiendo a esta organización en una de las mejor fundadas hasta la fecha.

Eduardo Saverin

El empresario de origen brasileño, interpretado por Andrew Garfield en la cinta, presenta el rol de amigo convertido en socio que es traicionado por Zuckerberg en el clímax de la película, al ser expulsado de la compañía y con la propiedad de la misma siendo ‘diluida’ en cuanto al valor de sus acciones.

Eduardo Saverin y su versión cinematográfica traída a la vida por el actor Andrew Garfield. (Foto: AFP/Sony Pictures Releasing)

Según fuentes de Business Insider, Saverin fue la semilla de donde salió “The Social Network”, al proponerle la idea de hacer un libro a Ben Mezrich y servir como una de sus fuentes principales en la elaboración del texto, junto a la documentación por los múltiples juicios que son mostrados en la historia.

Sobre “The Social Network” el empresario ha dicho lo siguiente: “La película claramente tiene el propósito de entretener y no ser un documental basado en hechos”, escribió en una columna de opinión en CNBC. “Lo que me impactó más no fue lo que pasó - y lo que no - y quien dijo que y por qué. La verdadera lección fue para mí como el emprendimiento y creatividad, complicado cuanto sea, difícil o tortuoso para ejecutar, son quizás los más importantes motores de los negocios ahora y del crecimiento de nuestra tecnología”.

Como lo menciona la película, al final Saverin y Zuckerberg pudieron llegar a un acuerdo sobre su retiro de la empresa. Un año después de la salida de la cinta, en 2011, renunció a su ciudadanía estadounidense y se mudó a Singapur, permitiéndole evadir pagar US$700 millones en impuestos, según una nota de Forbes.

Desde entonces el empresario fundó en 2015 la sociedad de capital de riesgo B Capital junto a su socio Raj Ganguly. La empresa se especializa en invertir en empresas tecnológicas prometedoras en Asia y la India.

Cameron y Tyler Winklevoss

Cameron y Tyler Winklevoss fueron interpretados por el actor Arnie Hammer utilizando un doble de cuerpo. (Foto: Evan Agostini para AP/Sony Pictures Releasing)

Los gemelos y empresarios - interpretados ambos por Arnie Hammer en la cinta- son quizás lo más cercano a un antagonista en la serie, demandando a Zuckerberg por supuestamente robarse la idea de una red social basándose en su propio producto Harvard Connection, lo cual también aparece retratado en “The Social Network”. El juicio fue terminado en 2008 con las partes llegando a un acuerdo donde Facebook le pagaba a Tyler y Cameron, así como su socio Divya Narendra, US$65 millones.

Desde entonces los Winklevoss han continuado en el mundo de los negocios al fundar en 2012 la sociedad de capital Winklevoss Capital Management, especializada en proporcionar fondos a empresas emergentes, además de fundar en 2016 la plataforma de intercambio de bitcoin y otras criptomonedas llamada Gemini.

Sean Parker

El cofundador de Napster, encarnado por el cantante y actor Justin Timberlake en “The Social Network”, es presentado como una especie de mentor para Zuckerberg y Savarin en la cinta, siendo el primero en ver el potencial de Facebook, funcionando como el primer presidente de la compañía e incluso logrando que la plataforma consiga su primera gran inversión de Peter Thiel.

Sean Parker, el cofundador de Napster y el primer presidente de Facebook, fue interpretado por el cantante y actor Justin Timberlake. (Foto: Eric Piermont para AFP/Sony Pictures Releasing)

En palabras del propio Zuckerberg, Parker “fue fundamental para contribuir a que Facebook se transformara de un proyecto universitario a una compañía real”.

Parker criticó su aparición en la película, a la que llamó una completa obra de ficción. “La parte de la película que me frustra es la escena al final donde el personaje interpretado por Justin Timberlake - el cual comparte mi nombre- básicamente escribe un cheque a Eduardo - a quien considero a un amigo mío y soy una de las personas de Facebook que todavía interactúa con él - se lo tira en su cara y hace que seguridad lo escolte fuera del edificio. Quiero decir, eso es grosero. Este tipo en la película es un ser humano inmoral”, afirmó durante una conferencia en 2011 citada por Mashable.

Aunque en la cinta Zuckerberg corta lazos con Parker en 2005 después de que le fuera encontrada droga durante una fiesta, la realidad es que si bien Parker dejó su rol como presidente de la red social ante la presión de los inversores, continuó colaborando con la compañía para convertirla en el gigante que es ahora.

Después de su salida de Facebook Parker continuó colaborando con otras empresas incluyendo en 2010 una inversión de US$15 millones a Spotify, empresa en la que actualmente forma parte de su junta directiva. Actualmente Parker tiene un valor aproximado de US$2,7 mil millones según datos de Forbes.

En los últimos años Parker ha sido más crítico de Facebook, señalando que la red social fue creada para ser adictiva y que esta “explotaba una vulnerabilidad en la psicología humana”

“(Facebook) Literalmente cambia tus relaciones con la sociedad, con los demás. Probablemente interfiere con tu productividad de maneras extrañas. Solo Dios sabe qué le estará haciendo a los cerebros de nuestros niños”, sostuvo en 2017. “Es un bucle de validación social… Exactamente el tipo de cosa que a un hacker como yo mismo se le ocurriría, pues explota una vulnerabilidad en la psicología humana”.

