“Godzilla Minus Zero”: teaser tráiler y todo lo que se sabe hasta el momento

La legendaria productora japonesa TOHO ha confirmado oficialmente la continuación de “Godzilla Minus One”, el aclamado filme que conquistó al público y la crítica en 2023. Su nueva entrega llevará por título “Godzilla Minus Zero”, y volverá a estar dirigida, escrita y supervisada en efectos visuales por Takashi Yamazaki, el mismo responsable del éxito anterior.

Teaser tráiler oficial

Takashi Yamazaki vuelve a dirigir, escribir y crear los VFX

Al igual que en la película anterior, Takashi Yamazaki asumirá nuevamente múltiples roles en esta producción: será el director, guionista y también el encargado de los efectos visuales (VFX). Su trabajo en “Godzilla Minus One” fue ampliamente reconocido por su capacidad para combinar un relato humano y emocional con un espectáculo visual de primer nivel, algo que volverá a explorarse en esta secuela.

Además, los efectos visuales estarán nuevamente a cargo del estudio Shirogumi, responsable del impresionante apartado técnico que hizo de “Minus One” una de las películas japonesas más impactantes visualmente de los últimos años.

Producción a cargo de TOHO Studios y ROBOT

La producción de “Godzilla Minus Zero” correrá por cuenta de TOHO Co., Ltd., en colaboración con TOHO Studios y ROBOT Communications, dos de las compañías más importantes dentro de la industria cinematográfica japonesa. Esta alianza garantiza una continuidad técnica y artística que busca mantener el estándar de calidad que caracterizó a su antecesora.

Según los primeros reportes, el rodaje está programado para agosto de 2025 en la prefectura de Ibaraki, Japón, una locación que también fue utilizada para varias secuencias de la película anterior.

El fenómeno global de “Godzilla Minus One”

“Godzilla Minus One” se convirtió en un fenómeno cultural y comercial para TOHO. La película recaudó más de 115 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo el Premio Óscar a Mejores Efectos Visuales en 2024, convirtiéndose en la primera producción japonesa en lograrlo dentro de esa categoría.

Su éxito no solo revitalizó la franquicia clásica, sino que también atrajo a una nueva generación de fanáticos del cine kaiju. Por ello, el anuncio de “Minus Zero” ha generado enorme expectativa tanto en Japón como en el mercado internacional.

Ficha técnica de “Godzilla Minus Zero”