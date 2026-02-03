Tras el éxito rotundo de su debut, Apple TV+ ha confirmado oficialmente la fecha de estreno de la temporada 2 de “Monarch: Legacy of Monsters”. La serie, que expande el universo cinematográfico de Legendary (el Monsterverse), se ha consolidado como una pieza clave para entender la mitología de los Titanes y la misteriosa organización Monarch.

Con un nuevo tráiler ya circulando y teorías inundando las redes, la expectación está por las nubes. Si eres fan de las criaturas colosales y las conspiraciones gubernamentales, esto es todo lo que necesitas saber.

Tráiler oficial

Fecha de estreno oficial: ¿Cuándo llega a Apple TV?

Prepara el calendario y despeja tu agenda: el estreno de la segunda temporada de "Monarch: Legacy of Monsters" será el 27 de febrero. Apple TV+ mantendrá su estrategia de lanzamientos semanales, permitiendo que la comunidad debata cada revelación de este drama de ciencia ficción.

Esta nueva entrega promete elevar la apuesta visual y narrativa, explorando las consecuencias directas de los eventos vividos por Cate, Kentaro y May. La serie ha demostrado que no solo se trata de monstruos gigantes destruyendo ciudades, sino de un legado familiar fracturado por secretos que datan de décadas atrás.

Reparto confirmado: ¿Quiénes regresan a la serie?

Uno de los mayores atractivos de la serie es su elenco intergeneracional. En esta segunda temporada, volveremos a ver rostros familiares y, posiblemente, nuevas incorporaciones que expandirán el lore de la organización secreta:

Kurt Russell y Wyatt Russell: Interpretan a Lee Shaw en dos épocas distintas. Su interpretación compartida sigue siendo el eje sobre el que gira el misterio de los primeros días de Monarch.

Interpretan a Lee Shaw en dos épocas distintas. Su interpretación compartida sigue siendo el eje sobre el que gira el misterio de los primeros días de Monarch. Anna Sawai (Cate Randa): Tras su aclamado papel en Shōgun , Sawai regresa para liderar la búsqueda de la verdad sobre su familia.

Tras su aclamado papel en , Sawai regresa para liderar la búsqueda de la verdad sobre su familia. Ren Watabe (Kentaro): El artista que se convirtió en rastreador de titanes tras descubrir el doble pasado de su padre.

El artista que se convirtió en rastreador de titanes tras descubrir el doble pasado de su padre. Kiersey Clemons (May): La experta en informática cuyo pasado con corporaciones rivales sigue siendo una pieza clave en la trama de espionaje.

La experta en informática cuyo pasado con corporaciones rivales sigue siendo una pieza clave en la trama de espionaje. Mari Yamamoto (Keiko): La científica que inició todo y cuya presencia en el Mundo Hueco desafía las leyes de la física y el tiempo.

Ficha técnica