Tras el éxito rotundo de su debut, Apple TV+ ha confirmado oficialmente la fecha de estreno de la temporada 2 de “Monarch: Legacy of Monsters”. La serie, que expande el universo cinematográfico de Legendary (el Monsterverse), se ha consolidado como una pieza clave para entender la mitología de los Titanes y la misteriosa organización Monarch.
Con un nuevo tráiler ya circulando y teorías inundando las redes, la expectación está por las nubes. Si eres fan de las criaturas colosales y las conspiraciones gubernamentales, esto es todo lo que necesitas saber.
Tráiler oficial
Fecha de estreno oficial: ¿Cuándo llega a Apple TV?
Prepara el calendario y despeja tu agenda: el estreno de la segunda temporada de "Monarch: Legacy of Monsters" será el 27 de febrero. Apple TV+ mantendrá su estrategia de lanzamientos semanales, permitiendo que la comunidad debata cada revelación de este drama de ciencia ficción.
Esta nueva entrega promete elevar la apuesta visual y narrativa, explorando las consecuencias directas de los eventos vividos por Cate, Kentaro y May. La serie ha demostrado que no solo se trata de monstruos gigantes destruyendo ciudades, sino de un legado familiar fracturado por secretos que datan de décadas atrás.
Reparto confirmado: ¿Quiénes regresan a la serie?
Uno de los mayores atractivos de la serie es su elenco intergeneracional. En esta segunda temporada, volveremos a ver rostros familiares y, posiblemente, nuevas incorporaciones que expandirán el lore de la organización secreta:
- Kurt Russell y Wyatt Russell: Interpretan a Lee Shaw en dos épocas distintas. Su interpretación compartida sigue siendo el eje sobre el que gira el misterio de los primeros días de Monarch.
- Anna Sawai (Cate Randa): Tras su aclamado papel en Shōgun, Sawai regresa para liderar la búsqueda de la verdad sobre su familia.
- Ren Watabe (Kentaro): El artista que se convirtió en rastreador de titanes tras descubrir el doble pasado de su padre.
- Kiersey Clemons (May): La experta en informática cuyo pasado con corporaciones rivales sigue siendo una pieza clave en la trama de espionaje.
- Mari Yamamoto (Keiko): La científica que inició todo y cuya presencia en el Mundo Hueco desafía las leyes de la física y el tiempo.
Ficha técnica
- Título: Monarch: Legacy of Monsters (Temporada 2)
- Plataforma de emisión: Apple TV+
- Fecha de estreno confirmada: 27 de febrero de 2026
- Showrunners: Chris Black y Matt Fraction
- Productores Ejecutivos: Matt Shakman, Joby Harold, Tory Tunnell y Hiro Matsuoka
- Estudios de producción: Legendary Television, Safehouse Pictures y Toho Co., Ltd.
- Género: Ciencia ficción, acción y drama épico
- País de origen: Estados Unidos / Japón
- Idioma original: Inglés (con secuencias en japonés)
- Distribución: Apple TV+
- Franquicia: Monsterverse (Legendary Entertainment)