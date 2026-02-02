Los New England Patriots derrotaron 10-7 a los Denver Broncos y avanzaron a su primer Super Bowl de la NFL desde el fin de la dinastía liderada por Tom Brady, en el que chocarán ante los Seattle Seahawks.

Seattle, que venció 31-27 a Los Angeles Rams en el otro duelo, fue una de las víctimas de los seis anillos que conquistaron los Patriots de Brady entre 2002 y 2019.

Seahawks y Patriots, resurgidos este año después de estar fuera de los dos últimos playoffs, resolverán al campeón de la temporada más imprevisible que se recuerda en el Super Bowl.

Cuándo es el Super Bowl 2026

Los Patrios y Seahawks por la edición número 60 del Super Bowl está pactado para jugarse el próximo domingo 8 de febrero del 2026 en Santa Clara (California).

Horario del Super Bowl 2026