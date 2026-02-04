El Super Bowl 2026 está a la vuelta de la esquina, y este año los fanáticos esperan un enfrentamiento épico entre Patriots vs. Seahawks. Para quienes planean asistir al Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero a las 6:30 p.m. ET, la emoción no solo estará en el campo, sino también en el ambiente que rodea el estadio. Este partido promete ser uno de los más comentados de la temporada, con historias, estadísticas y rivalidades que mantienen a todos al borde de sus asientos. Y mientras los aficionados se preparan, hay una pregunta que se repite cada año antes de que ruede el balón: ¿cómo estará el clima?

Pronóstico del clima para Super Bowl LX

Fecha y hora: domingo, 8 de febrero de 2026, 6:30 p.m. ET

domingo, 8 de febrero de 2026, 6:30 p.m. ET Lugar: Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Levi’s Stadium, Santa Clara, California Clima esperado: soleado, cálido y por encima del promedio de febrero, según pronosticó Michael Steinberg , meteorólogo de Almanac.

soleado, cálido y por encima del promedio de febrero, según pronosticó , meteorólogo de Almanac. Consejo para los asistentes: ropa ligera, gafas de sol y protector solar; el frío no será un problema

Aunque Super Bowls anteriores han tenido de todo, desde tormentas de nieve hasta récords de calor, este año Santa Clara ofrece un entorno tranquilo y estable para disfrutar del partido sin preocupaciones climáticas.

Durante el Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium se espera clima sin condiciones extremas, ideal para ver el juego y disfrutar al aire libre. | Crédito: JEFF HAYNES / AFP

Récords de clima en Super Bowls pasados

Super Bowl más frío: LII (2018) en Minneapolis. La temperatura al mediodía era de 2°F con sensación térmica de -14°F.

LII (2018) en Minneapolis. La temperatura al mediodía era de 2°F con sensación térmica de -14°F. Super Bowl más cálido: 2022 en SoFi Stadium, Inglewood, California, con 82°F al inicio del juego y máxima de 85°F.

2022 en SoFi Stadium, Inglewood, California, con 82°F al inicio del juego y máxima de 85°F. Curiosidades: 23 de 59 Super Bowls tuvieron lluvia, 3 contaron con nieve, y uno incluso se jugó durante una tormenta de hielo (2000).

Estos antecedentes muestran lo impredecible que puede ser el clima en los partidos al aire libre, pero en esta ocasión no hay señales de condiciones extremas que afecten el juego.

En el Super Bowl 2026, las probabilidades de lluvia son moderadas, pero la temperatura debería mantenerse suave mientras Patriots y Seahawks se enfrentan. | Crédito: espn.com.mx / Composición Mag

Clima para 2026: un escenario ideal

Nada indica que se romperán récords de calor o frío

Las temperaturas serán cómodas para estar al aire libre

Cielos despejados y poco viento permitirán disfrutar del espectáculo sin sobresaltos

Así que, si planeas vivir la emoción del Patriots vs. Seahawks en vivo, prepara tu refrigerio, acomódate en tu asiento o en tu jardín y disfruta de un juego épico con un clima envidiable. Este Super Bowl, al menos desde la perspectiva meteorológica, promete ser tan agradable como emocionante.

